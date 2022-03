Conor McGregor met en scène son rêve de racheter Chelsea

BB

Le fantasque combattant MMA Connor McGregor, coqueluche de l'UFC, s'est pris d'une folie. L'Irlandais a laissé entendre sur son compte Twitter qu'il comptait racheter Chelsea. L'actuel président du club Roman Abramovitch a annoncé la vente du club pour un prix avoisinant les 3 milliards d'euros, mais pas de quoi effrayer leC'est d'abord par le biais d'une capture d'écran d'une conversation WhatsApp avec on ne sait qui que celui qui a été double champion à l'UFC a dévoilé au monde sa folle envie.répond-il à son interlocuteur.Il a ensuite publié une vidéo animée le représentant en conférence de presse sous les couleurs des. Dans cette même vidéo, on peut l'apercevoir serrer la main de Roman Abramovitch comme si le deal était bouclé, ainsi que celles de joueurs comme Mason Mount. Le tout sur fond de « Push Into The Limit » , musique sur laquelle Tony Montana, dans le film, rachète plusieurs casinos et hôtels. Bien qu'il semble l'annoncer, il est très utopique d'imaginer l'Irlandais reprendre le club, mais il a au moins le mérite de faire rire.Sinon, il peut éventuellement reprendre Bordeaux, et pour un prix bien plus avantageux.