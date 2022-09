Conflit TF1/Canal+ : écran noir sur les Bleus pendant le Mondial ?

Depuis le 2 septembre dernier, Canal+ ne diffuse plus aucune chaîne du groupe TF1. En cause : un différend commercial qui tarde à être réglé, entre deux mastodontes de l’audiovisuel fermement décidés, pour le moment, à camper sur leurs positions. Pris en otage, de nombreux fans de football n’ont ainsi pas pu suivre le match Danemark-France, dimanche. Et rien ne garantit que le problème sera réglé d’ici le coup d’envoi de la Coupe du monde, dans moins de deux mois.

Guerre de positions

« Si, dans deux mois, tout le monde se connecte sur MYTF1 pour regarder un match de la France, il risque d’y avoir de gros soucis. »

Des solutions... et des complications

Pour continuer à recevoir les chaînes du groupe et #MYTF1⤵️ pic.twitter.com/INXl7CYGh5 — Groupe TF1 (@GroupeTF1) September 17, 2022

« Canal+ sait très bien qu’un bouquet sans les chaînes du groupe TF1, c’est un bouquet auquel il manque une branche. »

« Il vaut mieux un mauvais accord qu’un bon procès »

Par Raphaël Brosse

Tous propos recueillis par RB.

Et soudain, l’écran noir. En appuyant sur la touche n°1 de leur télécommande, dimanche soir, les amateurs de football et supporters inconditionnels de l’équipe de France s’attendaient à tomber sur le match de leurs protégés au Danemark. Beaucoup d’entre eux ont, sans encombre, assisté à la déroute des Bleus, dominés par des Scandinaves bien plus conquérants (2-0). D’autres, en revanche, n’ont rien vu du tout. Un mal pour un bien au regard de la prestation de la bande à Didier Deschamps, diront les plus sarcastiques. Ce désagrément n’avait toutefois rien d’un problème technique survenu en dernière minute. Il était au contraire largement prévisible : depuis le 2 septembre, Canal+ ne diffuse plus les chaînes du groupe TF1 (la Une, donc, mais aussi TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) en raison d’un désaccord sur les droits de distribution. Tous ceux qui regardent la télévision via une box Canal, la plateforme MyCanal ou l’offre satellite TNTSat ont donc été privés de l’affiche de Ligue des nations, qui n’a rassemblé « que » 5,91 millions de téléspectateurs (ils étaient 6,4 millions devant France-Croatie, en juin).Mais c’est quoi le problème, au juste ? En résumé, le groupe TF1 fait payer un certain montant aux opérateurs qui distribuent ses chaînes via leurs boxes ou offres numériques. Le groupe dirigé par Gilles Pélisson a voulu renégocier le contrat en vigueur avec Canal+, qui arrivait à échéance fin août. Or, la filiale de Vivendi a refusé de régler une facture bien trop élevée à son goût.(de dix à quinze millions d’euros, NDLR), expose Pierre Maes, consultant dans le secteur des droits TV sportifs. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un conflit sur fond de négociations autour de la distribution des chaînes éclate entre les deux puissants groupes audiovisuels, puisque cela avait déjà été le cas en 2018. À l’époque, il ne leur avait cependant fallu qu’une semaine pour s’entendre., constate Thierry Moreau, ancien rédacteur en chef deLes JT de la première chaîne sont désormais régulièrement devancés par ceux de France 2, alors que ses programmes de divertissement affichent des chiffres très en deçà des attentes.Jeudi dernier, C+ a décroché une première victoire judiciaire, le tribunal de commerce de Paris ayant indiqué qu’il n’était pas tenu, légalement, de diffuser les canaux du groupe TF1. Quant à l’Arcom (ex-CSA) ou le ministère de la Culture, ils n’ont pas à intervenir dans ce différend d’ordre strictement privé. Pour l’heure, chacun reste campé sur ses positions, et cela a de quoi inquiéter les téléspectateurs qui attendent la Coupe du monde avec impatience. Seul diffuseur en clair de l’événement, TF1 retransmettra en effet 28 rencontres, dont toutes celles des Bleus. Certes, des solutions existent pour capter la Une sans passer par Canal+. Il suffit par exemple de se brancher sur la TNT, se connecter à MYTF1, avoir recours à un opérateur télécom (Free, Orange, SFR, Bouygues), ou encore se rendre sur des plateformes telles que Salto ou Molotov. Plutôt simple pour ceux qui sont habitués à consommer des programmes TV sur leur ordinateur. Beaucoup moins pour des générations plus âgées et qui ne jurent que par leur bonne vieille télécommande. Et puis, il y a les quelque deux millions de Français qui vivent dans des zones blanches, ces territoires qui ne sont couverts ni par la TNT, ni par des opérateurs via la fibre ou l’ADSL. Eux ne reçoivent la télévision que par satellite et doivent par conséquent envisager d’abandonner leur abonnement à TNTSat (géré par Canal), pour en souscrire un auprès de Fransat.Beaucoup de démarches et de complications en perspective, donc., rappelle Pierre Maes(comme Amazon Prime ou MyCanal, NDLR)En dernier recours, le mordu de ballon pourra toujours s’abonner à beIN Sports, qui diffusera l’intégralité du Mondial. Sauf que tout le monde n’est pas forcément disposé à effectuer cette dépense supplémentaire., suggère Thierry Moreau.La proximité calendaire du Mondial (20 novembre-18 décembre) devrait néanmoins inciter les deux acteurs à opérer un rapprochement., poursuit Thierry Moreau., souligne Pierre MaesL’auteur de l’ouvrage(Fyp, 2019) tente un pronostic en avançant queMême son de cloche du côté de Thierry Moreau :Alors, marché conclu ?