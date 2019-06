Condamné pour corruption, Zoran Mamić revient au Dinamo Zagreb

Sportski direktor Zoran Mamić, jedan od najtrofejnijih igrača i trenera Dinama i najbolji trener UAE; bivši igrač i trener Dinama Damir Krznar koji će biti na čelu nogometne škole; i bivši vratar Tomislav Butina koji će voditi vratarsku akademiju ⚽️? Pixsell/Igor Šoban #DZG pic.twitter.com/N9B05KVV2R — GNK Dinamo (@gnkdinamo) 5 juin 2019

Un retour qui met le feu aux poudres.Condamné en juin 2018 pour avoir détourné seize millions d’euros des caisses du Dinamo Zagreb et avoir été impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de fraude fiscale , Zoran Mamić est pourtant de retour à la maison, en tant que directeur sportif, comme l’a annoncé le club sur son Twitter la semaine dernière.L'homme de 47 ans avait déjà occupé ce poste entre 2007 et 2013, avant de passer entraîneur jusqu'en 2016. Son retour agace beaucoup les supporters croates, sachant que Mamić avait été condamné à quatre ans et onze mois de prison en première instance, avant de faire appel.rapporte qu'une association a été créée, dénonçant la «» du club à des fins personnelles par les frères Mamić quand ils étaient au pouvoir (son frère Zdravko a été président pendant plus d'une décennie). En réponse à cette hostilité, Zoran Mamić a affirmé devant les journalistes qu’il était innocent et que «» .