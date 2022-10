Concarneau garde le leadership, Dunkerque et Châteauroux calent

Le but splendide de l'US ConcarneauSuivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8UwzX#NationalFFF pic.twitter.com/VJkNuSq4jq — Championnat National (@NationalFFF) October 21, 2022

Les résultats de la dixième journée :

Buts : Etonde (29e) et Cissé (32e)

Le Puy Foot 1-1 Avranches Buts : Ben Fredj (84e, SP) pour Le Puy // Lescroart (81e) pour Avranches

Buts : El Aynaoui (38e) et Sakho (77e) pour Nancy // Kerbrat (8e) pour Saint-Brieuc

Buts : Boutrah (13e, 27e et 31e) et Gboho (72e) pour Concarneau // Ba (43e) pour Villefranche-Beaujolais

Buts : Anziani (47e) pour Dunkerque // Bekhechi (15e), Ramalingom (80e) et Gomel (86e) pour Sedan

Buts : Romany (8e) et Tattevin (85e) pour Bastia-Borgo // Bianchini (36e) pour Châteauroux

Buts : Quarshie (90e) pour Le Mans // Montiel (23e) pour Martigues

FC, à Borgo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Boutrah n'a pas de page Wikipédia, et pourtant...Et pourtant, le natif de Porto-Vecchio compte déjà sept réalisations en dix journées de National cette saison. Ce vendredi soir, il a en effet massacré Villefranche Beaujolais à lui tout seul grâce à un triplé express créé en un gros quart d'heure pour confirmer le leadership de Concarneau (qui, au passage, a régalé sur la quatrième réalisation). Le dauphin de ce dernier, Dunkerque, n'a pas réussi à suivre le rythme puisqu'il pointe à trois unités du trône après avoir subi un revers surprenant à domicile contre Sedan. Même punition pour Châteauroux, quatrième et incapable de s'imposer à Bastia-Borgo où Bianchini a répondu à l'ouverture du score de Romany sur corner sans pouvoir éviter le pion décisif de Tattevin (85).Martigues a de son côté cru battre Le Mans à l'extérieur sur la plus courte des marges et monter ainsi sur le podium malgré son infériorité numérique (carton rouge pour Djaha, à la 72minute), mais Quarshie a égalisé sur la fin en faveur des locaux. Et en bas du classement, alors ? Alors, Paris 13 Atletico fait la bonne affaire du jour, puisque sa victoire sur Bourg-en-Bresse lui permet de revenir à un petit point de la zone de survie et même à cinq de la troisième position. Surtout que presque aucun de ses différents concurrents hormis les Corses (défaite de Saint-Brieuc à Nancy, pourtant mené, et nul du Puy contre un Avranches réduit à dix dès la pause notamment) n'a gagné, ce qui l'arrange logiquement.Borgo n'est pas mort, lui non plus !