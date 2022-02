Complétement ivre, Jack Grealish se fait refouler d’un bar

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Banale histoire en Angleterre.Ce lundi soir, Jack Grealish était de sortie pour faire la tournée des bars en présence de Kyle Walker et Ryad Mahrez. Et il semblerait que l'offensif anglais ait un peu trop tiré sur la bouteille. Grealish a en effet été aperçu vêtu d'un pull blanc à capuche se faisant refouler d'un bar, très mal au point, soutenu par un comparse pour marcher correctement.L'ancienaime la vie nocturne, ce n'est pas nouveau. Pas plus tard qu'en décembre dernier, il avait été évincé du groupe despour la rencontre face à Newcastle (4-0) en compagnie de Phil Foden. Les deux joueurs avaient alors été aperçus en boîte de nuit et le club n'était pas satisfait de leur état à l'entraînement le lendemain.Il avait déjà le look, il met maintenant tout en œuvre pour être le George Best de l'autre Manchester.