Comment Zidane va provoquer l’élection de Donald Trump

Futur buteur contre le Brésil en finale de la coupe du monde 98, Zinédine Zidane ne sait pas encore que sa réalisation va faire élire Donald Trump à la tête des Etats-Unis dix-huit ans plus tard. Explications.

Zizou offre la Coupe du Monde à la France…

Donc la France vit en parfaite harmonie…

Donc Lionel Jospin remporte l’élection 2002…

Du coup, la France choisit d’exporter la culture française à travers le monde via la série « H »

Donc Eric Judor devient une star aux States…

Donc Eric Judor devient citoyen américain et remporte l’élection présidentielle de 2008

Du coup les USA commencent à perdre pied …

Du coup, n’importe qui peut remporter l’élection 2017...

Par Andrea Chazy

Il est d’ores et déjà écrit que ce soir, Zinédine Zidane va se révéler et mettre à genou le grand Brésil à terre. Un déboulé sur la gauche de Bixente Lizarazu , un centre un peu pourri, bonifié d’une sublime volée du gauche, que ZZ envoie dans la lucarne de Taffarel. 1-0, la France est sur le toit du monde et Zizou, fils d’immigrés algérien, rassemble la France « Black-Blanc-Beur » autour de lui. La naissance d’une idole, mais surtout, d’une fraternité aux six coins de l’Hexagone.Plein emploi, vivre ensemble et même amour de la nature, le passage au nouveau millénaire est une totale réussite pour la France . Afin de remercier Zizou d’avoir « permis tout ça » , le président Jacques Chirac décide d’organiser, le 6 octobre 2001, une rencontre amicale entre la France et l’ Algérie au stade de France . Les deux hymnes sont respectés, Zizou brille et le coup de sifflet final ne fait que marquer le début de la fête.Dans un contexte aussi favorable, où la principale préoccupation des Français est de «» selon un sondage IPSOS, l’élection présidentielle de 2002 est à nouveau celle de l’alternance. Si les élucubrations du Front National de Jean-Marie Le Pen ne convainquent qu’à peine 1% des Français, c’est le candidat socialiste Lionel Jospin qui va créer la surprise. Au second tour, face à un Jacques Chirac passé à côté de son débat (où il était arrivé complètement saoul après une soirée bien arrosée), Jospin empoche la mise avec 50,1% des voix. Avoir le même prénom que Lionel Charbonnier , ça aide.À peine élu, Jospin charge le ministre de la Culture, François Hollande, de mettre en place une politique deà l’internationale. Le natif de Rouen ne met pas longtemps avant de trouver la formule miracle. Il choisit de faire doubler la série à succès « H » en trente-sept langues différentes, dont l’anglais et l’espagnol. Le monde rit aux éclats devant les aventures d’Aymé, Clara, Jamel et Sabri, à tel point que le français devient même la langue culturelle de référence ! Sacré coup de force.Surfant sur la vague du succès, Eric Judor compte bien devenir une véritable star du cinéma et ne pas finir sa vie à tourner des publicités pour EDF. Ça tombe bien, tous les plus grand réalisateurs le demandent : Clint Eastwood, David Fincher, Ken Loach, Sofia Coppola et d’autres le veulent devant leur caméra. L’acteur part vivre à Los Angeles afin de pouvoir répondre à toutes les sollicitations. En 2005, les récompenses pleuvent pour le biopic d’ Aimé Jacquet , où Judor embrasse le premier rôle qu’il décide de renommer « Aymé Jacquet » . Résultat, un carton : Oscar , Golden Globe et César du meilleur acteur, tout le monde adore Judor. Et ce n’est que le début.Cinq ans après être arrivé au pays de l’Oncle Sam, Judor a définitivement tourné le dos à la France et décide même de s’engager en politique au sein du parti démocrate, perpétuant la tradition des d'acteurs-politiciens avec Schwartzenegger et Clooney. Après avoir dégagé Barack Obama lors des primaires, il est donc investi en tant que candidat face à John McCain. Son slogan «» fait mouche auprès des électeurs, qui décident d’élire Judor avec 69,6% des voix. Eric devient donc par la même occasion le premier président américain à être né à Meaux.Désormais considéré comme «» par, le président Judor ne va pas pourtant pouvoir profiter de ce statut très longtemps. Si il est réélu en 2012 d'une courte tête face à Sarah Palin, sa côte de popularité n'a rien à voir avec celle qui l'entourait quatre ans plus tôt. Secrètement diagnostiqué comme étant bipolaire, Judor perd les pédales en visite dans l'Ohio et insulte une petite fille de 8 ans qui ne lui avait pourtant rien demandé : «» L'Amérique découvre alors l'autre facette d'Eric Judor, plus sombre, plus sanguinaire et instable, qui plonge le pays dans le chaos. Le 10 janvier 2016, Judor finit par renoncer au pouvoir après avoir fait passer une dernière réforme sortie de nulle part offrant la gratuité totale des soins hospitaliers. Une chute terrible.Devant le total désarroi des électeurs, le président par intérim Sabri Said décide d'organiser des élections anticipées et demande aux camps républicains et démocrates de présenter un candidat. Si le choix se porte rapidement sur Hillary Clinton côté démocrate, la droite américaine surprend et présente un homme novice en politique : le milliardaire américain Donald Trump. Et alors que les médias sont persuadés de la victoire de Clinton, Trump déjoue tout les pronostiques et est élu le 8 novembre 2016 avec 304 grands électeurs contre 227. À la tribune, Trump s'écrie «» et décide de commencer par construire un mur à la frontière mexicaine. Le souffle de fraternité venu de France paraît bien loin, maintenant.