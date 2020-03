Comment We Are the Champions est devenu un hymne du football

« Je n’ai pas pu dormir de la nuit »

Selon une étude scientifique, le tube de Queen est la chanson qui reste le plus dans la tête des gens qui l’écoutent, loin devant "YMCA" de Village People.

Donald Trump et les Village People

« Je pensais au football quand j’ai écrit "We Are the Champions". Je voulais une chanson participative, un morceau sur lequel nos fans puissent se défouler. »

Un tube calibré pour les stades

Par Swann Borsellino

- Tous propos recueillis par SB, sauf ceux de Brian May tirés de la BBC, Freddie Mercury tirés de Circus Magazine et Gigi Becali d’Evenimentul Zilei.





Éric Di Meco en pleurs. Ça n’a pas dû arriver souvent. Ce 26 mai 1993 à Munich, au moment de soulever la première Ligue des champions de l’histoire du football français, le défenseur central olympien ne peut contenir ses larmes. Moment choisi par les 25 000 supporters marseillais pour chanter, à l’unisson, la chanson de la victoire : "We Are the Champions". Bernard Casoni, remplaçant de cette finale contre l'AC Milan, en aurait encore des frémissements : «» Ce ne sont pas les seuls. Depuis le début des années 1980, le morceau est devenu la bande son officielle de tous ceux qui soulèvent une coupe. La légende urbaine voudrait d’ailleurs que le titre de Queen ait été écrit en hommage à la victoire desde Bobby Charlton au mondial 1966. Faux, répond Lesley Ann-Jones, la biographe officielle de Freddie Mercury. Qui confirme, en revanche, que le titre lui a été inspiré par une équipe de foot : Liverpool. Ou plutôt ses supporters.Ce 29 mai 1977, ils sont nombreux au Bingley Hall de Stafford. Coincée entre Wolverhampton, Stoke-on-Trent et Birmingham, dans les West Midlands, cette salle de concert à la mode dans lesa déjà vu passer les Rolling Stones, Pink Floyd ou encore les Who. Au moment de saluer Queen, pas question donc de se contenter de brailler : «» Pour le traditionnel rappel, le public entonne l’hymne des, "You’ll Never Walk Alone", composé originellement par la doublette américaine Richard Rodgers-Oscar Hammerstein. Et file la chair de poule à Freddie Mercury et Brian May. «"On ne peut pas se battre contre ça. Ça doit faire partie de notre spectacle, on doit en profiter. En fait, les gens veulent participer. Les concerts deviennent quelque chose qui se fait dans deux sens" » , se souvient le guitariste de Queen. «, sourit-il.Les deux membres planchent dessus, et pendant que May compose "We Will Rock You", Freddie Mercury pose les bases de "We Are the Champions". Réunis sur la face A de l’album, sorti le 28 octobre 1977, les deux tubes sont à jamais indissociables pour une deuxième raison : ils ont changé le visage du groupe. Docteur en musicologie à l’université de Chester et auteur de, Ruth Dockwray rappelle le contexte. «Si le football a directement inspiré Queen, Freddie Mercury n’est pourtant pas né avec un ballon de foot dans les pieds. De son enfance indienne au milieu des années 1950, à la pension St Peter’s Boys de Panchgani, près de Bombay, ses amis d’enfance gardent le souvenir d’un gamin aux dents de lapin, plus porté sur la boxe et le tennis de table que sur le ballon rond. C’est donc sans véritable passion qu’il vit, à 20 ans, en marge de ses études d’art à Londres, la victoire anglaise lors de son drôle de mondial 1966. Quoi qu’il en soit, Mercury confirme tout de même avoir utilisé le sport roi comme source d’inspiration. «» Si la structure de la chanson est plus compliquée qu’elle en a l’air, avec une avancée couplet-refrain des plus tortueuses, "We Are the Champions" et sa mélodie du refrain hyper accrocheuse semblent avoir été phagocytés pour que les supporters de foot puissent facilement la reprendre à tue-tête., analyse Ruth Dockwray.» Cela a d’ailleurs été scientifiquement prouvé par Daniel Müllensiefen, un psychologue de l’université de Londres spécialisé dans la musique. Son étude, réalisée en 2011, est formelle : le tube de Queen est la chanson qui reste le plus dans la tête des gens qui l’écoutent, loin devant "YMCA" de Village People, "The Final Countdown" de Europe ou encore "Livin’ on a Prayer" de Bon Jovi. C’est sans doute pour cette raison que Donald Trump l'utilisait lors de ses meetings républicains. C’est en tout cas pour faire passer à table les prisonniers de guerre irakiens que les services secrets américains la diffusaient en boucle dans leurs oreilles...Speaker officiel du Parc des Princes depuis 1998, Michel Montana connaît la chanson par cœur. Et malgré les années qui passent et son écoute répétitive, lui ne s’en lasse toujours pas. «» Ce qui compte quand son job consiste à assurer l’ambiance d’un stade. Ruth Dockwray explique le mécanisme métaphysique et physiologique : «"and we’ll keep on fighting"» Pas un hasard d’ailleurs si, tout au long de sa carrière, le groupe anglais a multiplié les dates dans les stades du monde entier et participé, avec Kiss ou Led Zeppelin, à l’apogée de ce qu’on appelait le « Stadium Rock » .Le groupe anglais profite alors de la forte affluence et de l’architecture particulière des enceintes de football pour proposer une forme de show plus vitaminé qu’un concert habituel. «, ajoute Ruth Dockwray.» Quoi qu’il en soit, c’est bien à Wembley, le 13 juillet 1985, à l’occasion du Live Aid, concert à vocation humanitaire organisé entre Philadelphie et Londres, que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon livrent une performance extraordinaire. Leur football total à eux ? Vingt minutes de "Bohemian Rhapsody" en entrée et "We Are the Champions" en dessert pour ce qui a été voté par soixante artistes et chefs de l’industrie musicale comme le plus grand live de l’histoire du rock. De quoi flinguer le moral de Gigi Becali, l’homophobe président du Steaua Bucarest. «, balance-t-il en 2007.» Parole de champion qui n’a jamais soulevé de Coupe d'Europe...