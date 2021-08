Comment une blessure a conduit Abdou Diallo à jouer pour le Sénégal

Pourquoi avoir choisi le Sénégal ? pic.twitter.com/pHzmjZJcxL — Djamel (@Djaamel56) August 18, 2021

Père Abdou, raconte-nous une histoire... Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Oui Hustle , Abdou Diallo a expliqué les détails qui l'ont mis sur les rails de la sélection sénégalaise, alors qu'il enfilait les capes dans les équipes de France de jeunes. Tout est en fait parti d'une blessure avant l'Euro Espoirs 2019, pour lequel il était sélectionné. Sylvain Ripoll, alors à la tête des Bleuets, refuse que Diallo manque la première semaine de préparation pour se faire opérer. Diallo donne priorité à l'opération, et manque de ce fait la compétition. Mais, raconte-t-il, il n'en tient pas rigueur à celui qui a dirigé la France aux derniers Jeux olympiques. Au contraire, il redécouvre la saveur des vacances d'été, et en profite pour partir au Sénégal, le pays de son père, qu'il n'avait encore jamais vu. Un voyage qui lui ouvre les yeux.Bien décidé, Abdou Diallo s'installe à Paris, et demande à Idrissa Gueye le numéro du consulat du Sénégal. Il devient binational, et fête sa première sélection en mars 2021 avec les Lions de la Teranga.Le Franco-Sénégalais conte aussi son avant-match face à Dortmund en mai 2018, où Mayence s'en va dompter le Borussia au Signal Iduna Park (1-2).« Pulisic skills »« OK, y a trois situations où il est dangereux », rejoue Diallo le zélé. Il musèlera l'Américain tout le match, et rejoindra le Borussia Dortmund deux mois plus tard.Ne jamais négliger l'importance de la sieste.