Comment suivre France/Pologne quand on boycotte le Mondial ?

On continue l'aventure SO FOOD !Pour celles et ceux qui boycottent la Coupe du Monde et les Bleus, SO FOOT a ouvert SO FOOD : un restaurant éphémère dans lequel le chef donne des cours de cuisine gratuit.Ce dimanche, dès 16 heures, pendant que la France disputera son huitième de finale face à la Pologne, vous pourrez ainsi apprendre de recettes d'inspiration polonaise.