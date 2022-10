Comment pousser vos potes à vous offrir un voyage foot ?

Anfield à Liverpool, San Siro à Milan, le Celtic Park à Glasgow, ou encore l’Abbé-Deschamps à Auxerre, vous avez envie de sillonner les travées de ces temples du football remplis d'histoire qui ont accueilli des matchs légendaires ?

Vous avez envie de découvrir des villes de foot, des stades et de profiter des bars bondés pour connaître la même effervescence que les supporters locaux ? Et tout ça sans vous occuper de rien ? Alors, optez pour un voyage foot avec MyComm. Cette agence de voyages de sport créée il y a plus de 14 ans permet chaque année à des milliers de fans de traverser l'Europe, pour réaliser leurs rêves les plus fous. Alors, le Qatar comme premier périple ?Oui, une fois les choses bien rangées, on y voit toujours plus clair. Et ça, MyComm l’a bien compris, jusqu’à placer beaucoup d'espoirs en cette maxime. En adaptant un voyage à vos envies, l’agence de sports permet à chacun de ses clients de profiter davantage de leur aventure. Du sur-mesure qui pourrait pousser de nombreux supporters à suivre leurs clubs au plus près, sans se torturer avec l’hébergement, les transports et le financement. Ne reste plus qu’une chose à faire : convaincre vos potes d’enfoncer cette porte ouverte. Voici quelques idées.Chaque année, la machine rouge de Jürgen Klopp a beau se transcender grâce à son infaillible douzième homme, en ébullition dès les premières notes du légendaire, la légende raconte que le Kop perd sa langue une fois l’hymne passé. Réalité ou illusion ? Quoi de mieux que se faire son propre avis ? Pas sûr que vos amis résisteront à cette tentation. MyComm propose d’ailleurs de vivre cette expérience hors du commun pour environ 400 euros par personne (billet et hébergement). Pas de prise de tête avec les hôtels et le vol pour traverser la Manche, on prend son carnet de notes, sa tunique rouge brodée duet on prend la direction d’Anfield !Défaite en finale en 2020, en demi-finales en 2021, dès les huitièmes la saison dernière, le club de la capitale a beau sembler encore une fois inarrêtable, on sait tous comment l’histoire se terminera. Une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma ? Une intervention tardive de Presnel Kimpembe dans sa propre surface ? Un Erling Haaland gigantesque ? Bref, avant de savoir le pourquoi du comment, autant en profiter tant qu’il est encore temps. Ça tombe bien, l’agence de voyages est là aussi au rendez-vous. Par exemple, en plus de voir les soldats de Christophe Galtier marcher sur Benfica, MyComm ajoute dans un pack hors normes deux nuits à Lisbonne dans un hôtel 4 étoiles, un petit restaurant et les transports. De quoi faire oublier le triplé de Neymar.Ils sont sous les projecteurs depuis plusieurs semaines : les marabouts. Dans l’épisode 17 de la « Pogbaffaire » , le feuilleton qui agite le football français, on y apprend que Paul Pogba aurait eu recours à un marabout, non pas pour lancer un mauvais sort à Kylian Mbappé, mais simplement afin de se protéger des blessures. Un sortilège qui n’a pas vraiment fonctionné, puisque le milieu de terrain de la Juventus s’est récemment gravement blessé au genou. Mais bon, c’est qu’il n'avait juste pas fait confiance à un sorcier de qualité. Vous en trouverez forcément un plus compétent qui saura se charger de vos copains s’ils n’acceptent pas de vous emmener au Qatar en novembre prochain !La France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 : quatre des cinq derniers champions du monde en titre ont été touchés par la cruelle malédiction en étant éliminés dès le premier tour de l'édition suivante. Seul le Brésil a échappé, en 2006, à cette fatalité. Et il faut croire que l’équipe de France de Didier Deschamps a bien l’intention de répéter l’histoire. En grande difficulté lors de la dernière phase de poules de la Ligue des nations, les Bleus devront rassurer tout le monde face à l’Australie, le Danemark et la Tunisie. Un petitne leur fera pas de mal !Malgré des conditions de voyage particulières, MyComm , agence agréée supporter FFF, fera voyager près de 300 supporters français au Qatar pendant la phase de poules de la Coupe du monde. Un séjour tout compris avec vol, hébergement, visite de Doha et accès à la billetterie. Les offres de l’agence pour cet événement sont, il faudra attendre le prochain Championnat d’Europe en Allemagne en 2024 pour suivre la génération Mbappé et Tchouaméni pendant une grande compétition internationale !