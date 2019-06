Comment Marcelo Bielsa a séduit les journalistes anglais

« Il est brutalement honnête, comme un magicien qui accepte de révéler ses secrets à la lumière du jour. »

« Pourquoi je donnerais une interview à un mec puissant ? »

Le très exigeant Marcelo Bielsa

« Il lit tout et ses assistants lui transmettent des notes. »

Pierre Boisson, à Leeds





Adam Pope est journaliste pour la BBC, et cela fait maintenant bientôt quinze ans qu’il couvre Leeds United pour la grande radio anglaise. Deux jours plus tôt, lesont été battus à domicile 4-2 par le Derby County de Frank Lampard, et Adam a encore quelques regrets dans la voix. C’était une si belle saison qu’il aurait aimé qu’elle ne se termine jamais, ou en tout cas pas comme ça. Au dernier étage de la petite tour de la radio, c’est la tante de Kalvin Phillips qui sert les cappuccinos.Adam Pope avait entendu quelques histoires sur Marcelo Bielsa avant son arrivée dans le Yorkshire, sa légende le précédait, mais il ne savait pas vraiment à quoi s’attendre lorsqu'il s’est rendu à la première conférence de presse du nouvel entraîneur. Salim Lamrani, le traducteur rencontré à Lille, n’était pas encore en poste. Bielsa est arrivé en T-shirt aux couleurs de Leeds avec un paquet de feuilles blanches qu’il a rangées sans regarder les journalistes. Pendant une heure, il parla la tête basse, traduit laborieusement et parfois de manière erronée par un traducteur anglais. «, se rappelle Adam.Marcelo Bielsa ne regarde pas la télévision, n’écoute pas la radio, mais il s’enquiert de ce qui s’écrit sur lui et sur son équipe. Il découpe même les articles, comptes-rendus, reportages, qui peuvent l’aider dans son office. Il considère ceci comme une obligation professionnelle. «» , confie Cristian Martin, journaliste pour Fox Sports, ancien joueur de rugby argentin installé en Angleterre depuis 1995. Si ses rapports à la presse ont fluctué au cours de sa carrière, il entretient néanmoins une forme de suspicion importée d’Argentine. «, assure encore Cristian Martin, qui l’a connu lorsqu'il était à la tête de l’» À cette même époque, Bielsa érige une règle à laquelle il n’a jamais dérogé : pour ne créer aucune inégalité de traitement entre les différents médias, il refuse les interviews individuelles et ne s’adresse à la presse que lors des conférences de presse d’avant et d’après-match. En échange, il garantit aux journalistes de répondre avec franchise et aussi longtemps que nécessaire à leurs questions. «expliquait-il un peu plus tard, à la tête de la sélection chilienne.» Il reproche alors à la presse chilienne d’avoir monté en épingle une polémique autour de Jorge Valdivia, suspendu pour avoir mis à sac un hôtel au Venezuela. Il envisage même un temps de ne plus s’exprimer à l’oral, mais simplement à l’écrit, pour s’assurer que ses propos ne soient pas mal interprétés.À Bilbao, à Marseille, à Lille et donc cette année à Leeds, Marcelo Bielsa a pourtant continué à donner ses conférences de presse comme un professeur universitaire de bielsisme, détaillant inlassablement ses méthodes, sa conception du football et son « cadre éthique » . Sans doute pas pour le plaisir, mais parce que c’est un outil indispensable à son métier, et même une «» , comme il le dit un autre jour : «» Sans doute Marcelo Bielsa sait-il également que les mots peuvent fonctionner à double sens pour l’entraîneur : d’un côté, il est jugé (par la presse, par le public, par les joueurs) pour les mots qu’il utilise et qui pourront être retenus contre lui ; de l’autre, les mots sont un instrument pour convaincre, pour motiver, pour séduire, pour se défendre. La relation à la langue espagnole de Marcelo Bielsa trahit d’ailleurs cette inquiétude permanente : au tout début de sa carrière, quand il entraînait l’équipe de l’Université de Buenos Aires, il se baladait avec un dictionnaire des synonymes sous le bras, pour éviter de se répéter, et aujourd’hui, il semble toujours en quête du mot parfait, ce qui l’amène à employer des expressions dans des contextes peu communs, ou à contre-emploi, et même parfois à tordre méchamment la syntaxe.Les conférences de presse sont un jeu de dupes. En théorie, les journalistes doivent poser des questions et les entraîneurs y répondre. Mais il suffit de regarder une conférence de Didier Deschamps pour comprendre qu’elles consistent souvent pour les entraîneurs à ne pas répondre aux questions, ce qui conduit finalement les journalistes à poser des questions qui ne sont pas des questions. « Êtes-vous satisfait de cette victoire ? » , « S’agit-il d’un match référence ? » , « Comment vous sentez-vous après cette défaite ? » Très vite, les quelques journalistes qui suivent Leeds United à plein temps – Phil Hay, Joe Urquhart du, Adam Pope pour la BBC – se sont rendu compte que les règles du jeu sous Bielsa n’étaient pas les mêmes. «, témoigne Pope.» Hors des conférences, Bielsa maintient une distance totale avec la presse – «» –, mais le contrat passé avec la presse (et avec lui-même) l’oblige à ne pas esquiver ses questions. À plusieurs reprises, les journalistes se surprennent ainsi de le voir donner sa composition de match quelques jours avant le coup d’envoi. Certains envisagent un coup de bluff, mais non : l’équipe annoncée est bien celle alignée sur le terrain. D’autres fois, interrogé sur la condition physique d’un joueur blessé, il s’excuse de ne pas être en mesure d’apporter une réponse adéquate et fait ensuite transmettre le dossier médical du joueur aux journalistes. La consécration de cette méthode fut l’affaire dite du «» . Accusé d’avoir fait espionner les mises en place tactiques des autres équipes, Bielsa convoqua cette fois la presse dans un bureau. Pendant plus d’une heure, il montra des dossiers, des analyses de match, dans un rare et vertigineux exercice de transparence. «, rejoue Adam PopeMarcelo Bielsa demande aux journalistes la même exigence qu’il s’impose dans son métier. Au Chili, il avait de nombreuses fois pointé les inconséquences de certains journaux – notammentou. «» , déclara-t-il ainsi un jour lors d’une conférence de presse. Lors de son bref passage à Lille, ses relations furent également houleuses avec la presse locale, qui mit assez rapidement en cause ses choix et sa méthode. Cette année, à Leeds, ce fut tout le contraire. «, reprend Adam Pope.» Avant les conférences de presse, les quelques journalistes réguliers se réunissent ainsi pour discuter de leurs questions, pour couvrir les sujets indispensables, et être au niveau. «À Leeds, Marcelo Bielsa n’a surtout pas eu à se justifier de prendre la place d’un entraîneur anglais. Il a bien reçu quelques critiques, mais il n’a pas eu de Pierre Ménès ou de Christophe Dugarry voulant à tout prix défendre le village français.Leeds est elle-même une île dans un pays insulaire : les médias nationaux sont concentrés à Londres, et si Henry Winter duou leont publié quelques articles élogieux, Marcelo Bielsa a été préservé du traitement tabloïd duou du. Installé à Wetherby, dans la campagne environnant Leeds, il pouvait tranquillement aller à l’entraînement en marchant, traîner au café. Cette fois, contrairement à ses habitudes quand il entraîne en Europe, sa femme est même venue s’installer avec lui. «, renseigne encore Cristian Martin.