Comment les coachs préparent-ils le derby des Chapelles ?

Le Grand Prix 2019 du Vrai Foot Day a été attribué à la Chapelle-Neuve du Morbihan, qui va affronter ce dimanche sa sœur jumelle des Côtes d'Armor pour un « derby des Chapelles » inédit. L'occasion pour les deux coachs, Olivier Le Gallo et Arnaud Le Coster, de livrer les clés tactiques du duel au sommet à venir.

Une mobylette et des beaux bébés

Par Maxime Brigand

Alors, stressé ? «» , se marre, au téléphone, Olivier Le Gallo, VRP dans la vie et qui prévient qu’il ne fera aucune différence vestimentaire, même pour un derby : «» Un derby, mais quel derby ? Celui des Chapelles, le premier de l’histoire, organisé à l’initiative de la Chapelle-Neuve du Morbihan, grande victorieuse du Grand Prix 2019 du Vrai Foot Day, et qui a décidé d’accueillir, pour l’occasion, sa sœur jumelle des Côtes-d’Armor. Les deux villes sont distantes d’une centaine de kilomètres, les deux équipes, elles, d’une division départementale. «, enchaîne Le Gallo, coach de l’équipe morbihanaise.» Partant, l’objectif va être simple : faire du spectacle. Olivier Le Gallo, toujours : «» Un schéma résolument offensif qui sera tenu, comme chaque week-end, par lade William, un meneur de jeu à l’ancienne, qui parle plus dribbles qu’efforts répétés. «» , sourit un coach qui pourrait aussi être obligé de faire entrer en cours de rencontre un certain Steve Savidan dans son onze. Facile ? «» L’idée surtout aussi de rendre hommage, par le jeu, à un département marqué par le passage de Christian Gourcuff à Lorient. Dans le Morbihan, on joue au foot, c’est comme ça.Et dans les Côtes-d’Armor ? Aussi, mais avec une autre approche, plus défensive, compacte, mesurée. Coach de la Chapelle-Neuve du 22, Arnaud Le Coster, routier au quotidien, annonce déjà la couleur : «» Une bonne ambiance qu’il entretient chaque dimanche en compagnie de Quentin, l’un de ses milieux excentrés. Tactiquement, c’est sur son activité que repose pas mal le gang de Le Coster, mais aussi sur celle de Baptiste, l’un des meneurs de jeu, «» . Autre joueur à suivre : Lucas, «» . Si Arnaud Le Coster avoue qu’il sera peut-être «» face à Steve Savidan, il affirme aussi que ses joueurs vont cavaler tout le vendredi soir, histoire d’être prêt physiquement pour le défi du week-end. Un défi que la Chapelle-Neuve des Côtes-d’Armor entend bien relever. Peut-être en profitant de la lenteur des centraux de celle du Morbihan, eux qu’Olivier Le Gallo qualifie de «» Place à la bataille.