National : comment faire son mercato sans cellule de recrutement ?

Les recruteurs et analystes vidéo sont devenus des rouages essentiels du football moderne. Saint-Brieuc et Le Puy, dénués d'une cellule de recrutement, n’en savent rien. Président ou entraîneur doivent s’improviser scout et directeur sportif à chaque mercato. Plongée dans une partie de Football Manager dans la vraie vie.

« Le premier recrutement, c’est de conserver les joueurs qu’on souhaite garder. »

! National nous voilàààààààà ! Incroyable équipe #AllezLePuy pic.twitter.com/mubZqfsILQ — Le Puy Foot 43 (@lepuyfoot) May 28, 2022

De la vidéo et des contacts

[Mercato]Portier des #Griffons depuis 2 saisons, Maxime Pattier quitte le #StadeBriochin pour s’engager en faveur de l’@USConcarneau.L’ensemble du #StadeBriochin tient à remercier Maxime Pattier pour ces 2 années passées dans les Côtes-d’Armor et pour son professionnalisme ! pic.twitter.com/zjN3jkHSmg — Stade Briochin (@StadeBriochin) June 1, 2022

1m 90 entre les barres, bienvenue au Puy Jonathan ! https://t.co/40vJoePuMw pic.twitter.com/oLu82QHTpW — Le Puy Foot 43 (@lepuyfoot) June 9, 2022

« On nous propose des joueurs qui sont meilleurs buteurs en Slovaquie ou au Mali. »

Sénégal, Bilbao et détections

Léo Yobé nouveau #Griffon !C’est la première recrue du mercato pour le #StadeBriochin ! En provenance du @VOC_officiel, le natif de Saint-Brieuc s’engage avec les #Griffons pour la saison 22-23 !Degemer Mat @LeoYobe24 !#golestade pic.twitter.com/h3D4b09a8Z — Stade Briochin (@StadeBriochin) June 3, 2022

Par Loïc Bessière

Guillaume Allanou décroche dès la première sonnerie. En cette période de mercato, il ne lâche pas son smartphone., détaille-t-il. Il faut dire que l’homme à la grande carcasse et à la longue chevelure cumule les mandats. Le président du Stade briochin est aussi entraîneur de la réserve et directeur sportif. Et même enquêteur selon ses dires. Car la cellule de recrutement du septième de National se limite à, en rigole-t-il. Il mentionne aussi le coup de main de la part d’unÀ plus de 700 kilomètres des Côtes-d’Armor, en Haute-Loire, Roland Vieira lui non plus n’est pas en train de savourer des vacances pourtant bien méritées après la remontée du Puy Foot en National . Il cumule lui aussi plusieurs casquettes. À celle d’entraîneur, il ajoute celle de recruteur., pose-t-il.Zone tampon entre les mondes professionnel et amateur, le National possède des clubs au passé récent en Ligue 2 avec des infrastructures de qualité et un grand nombre d’employés. Et d’autres qui doivent faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts à cause d’un portefeuille très mince et de l’absence de recruteurs dévoués à cette tâche.La saison prochaine, le budget du Stade briochin sera de 2,1 millions d’euros, selon Le Télégramme . C’est déjà environ trois fois moins que les 7,5 millions cash investis par 777Partners au Red Star . Alors pour Guillaume Allanou,. Mais après la saison aboutie des Costarmoricains, difficile de garder des éléments qui veulent aller voir plus haut. Ainsi, le portier Maxime Pattier est désormais un joueur de Concarneau. Démarre alors le bal des courtisans :Malgré le début de l’été et le retour des beaux jours, Guillaume Allanou et Roland Vieira s’enferment dans leur bureau et ne lèvent pas les yeux de leur écran d’ordinateur. N’ayant pas la possibilité de superviser les joueurs tout au long de l’année, le président du Stade briochin se nourrit de vidéos et de stats pour compenser cela, dans un premier temps., certifie-t-il.Si le profil est validé, le Breton active ensuite son réseau :S’ils ont moins d’outils que d’autres pour être sûrs de faire une bonne recrue, paradoxalement, les deux clubs n’ont pas le droit à l’erreur, à cause de leur petit budget., finit l’entraîneur de la réserve de Saint-Brieuc.Les deux formations de National doivent faire preuve de débrouillardise pour être certaines d’attirer LE bon joueur. Par exemple, pour le recrutement loufoque de joueurs à l’étranger. Roland Vieira reçoit des propositions de. À défaut de pouvoir observer les éléments évoluant à l’étranger, les Auvergnats se focalisent sur un seul pays., sort l’entraîneur. Le Sénégal, c’est la nationalité d’Amadou Sagna, seul joueur venu d’en dehors des frontières de la France au Stade briochin (prêté par le FC Bruges) en partie grâce... au travail du gardien remplaçant., décrit Guillaume Allanou. Ce dernier ne va souvent pas chercher bien loin ses recrues, à l’image de sa dernière Léo Yobé, Costarmoricain exilé à Vannes. Guillaume Allanou :Cette année, Le Puy a décidé d’innover. Les 7 et 8 juin, les Ponots ont organisé une détection avec une vingtaine de joueurs, majoritairement des éléments assez jeunes. Une première pour le club., développe le coach.Si ces jeunes ne sont pas conservés à l’issue de la détection, ils resteront quand même dans les radars du tandem Vieira-Miannay., souffle l’entraîneur des Altiligériens.Car chez les petits budgets de National, le mercato ne s'arrête jamais.