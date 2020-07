Comment les Bleus ont raté le Mondial 1970

Si le Mondial 1970 était une grande fête, l’équipe de France s’est fait recaler devant l’entrée, avec, notamment, une défaite à domicile embarrassante contre la Norvège en éliminatoire. C’était l’époque où le football français était médiocre...

« On n’emmène pas de Beatles en Angleterre ! »

Les retrouvailles avec la Norvège

Vidéo

Vidéo

La défaite fatale en Suède

Vidéo

Par Florian Lefèvre

tous propos recueillis par FL, sauf Bernard Bosquier par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Est-ce la lettre qui s’est perdue dans la nature ? Ou bien le courrier n’a-t-il jamais été envoyé ? C’est en ouvrant le journal, un matin, que Gilbert Gress a appris par surprise qu’il était retenu avec les Bleus pour affronter la Norvège, en ouverture de la campagne éliminatoire du Mondial 1970., rembobine l’Alsacien. Qui n’a guère de doute sur la fiabilité des services postaux à l’automne 1968.Gilbert Gress et l’équipe nationale, ça n’a jamais été une histoire d’amour. Plutôt un crêpage de chignon, au sens propre, comme au figuré. Deux ans et demi avant le match face à la Norvège, l'ancien attaquant de Strasbourg et de l’OM est sélectionné dans le groupe France qui doit disputer un match amical à l’extérieur contre l’URSS, en guise de dernière préparation à la Coupe du monde 1966., situe Gress."Tu joues à Moscou, prépare-toi.""Écoute, j’ai reçu un coup de fil du bureau fédéral de Paris, il faut que tu te coupes les cheveux, on n’emmène pas de Beatles en Angleterre !"L’attaquant du Racing ne jouera pas à Moscou et ne sera pas sélectionné pour la World Cup 1966."J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.""Et la bonne, c’est qu’il y a le club de Stuttgart qui nous attend à l’hôtel du Rhin pour signer un contrat de trois ans."En Angleterre, les Bleus débarquent au Mondial avec trois sélectionneurs : Robert Domergue, Lucien Jasseron et Henri Guérin. Un indice sur l’organisation branlante de la sélection. Le premier joue la défense en ligne. Le deuxième joue le marquage individuel avec une couverture. Et le troisième a le cul entre deux chaises., souffle Bernard Bosquier, le libéro emblématique des Verts d’Albert Batteux à la fin des années 1960.Pour les Bleus, la suite n’est pas très radieuse. En 1967, l’Allemagne de l'Ouest gifle les Bleus 5-1 à Berlin. Titulaire en équipe de France pour la première fois ce soir-là parce qu’il connaît bien ses adversaires, Gress rhabille le nouveau sélectionneur, Louis Dugauguez :(Wolfgang)Heureusement, les vice-champions du monde allemands ne sont pas réunis avec les Tricolores lors des éliminatoires du Mondial 1970. Pour voler vers le Mexique, la France doit d’abord écarter de sa route la Suède et la Norvège. Un groupe à trois a priori abordable. Le premier rendez-vous est à Strasbourg : c'est la réception de la Norvège – un adversaire que les Bleus avaient battu deux fois lors des qualifications de l’édition précédente. Mais comme le présage l’averse qui s’est abattue sur les joueurs français lors d’une balade au Mont Sainte-Odile la veille du match, sur le terrain, c’est la douche froide. Défaite 1-0 à la Meinau, but d'Odd Iversen., regrette Gress.Au revoir Louis Dugauguez, c’est Georges Boulogne qui le remplace., se souvient Jean-Claude Bras, un attaquant qui fera partie de la jeune génération lancée par le nouveau sélectionneur autour d’une colonne vertébrale Jean Djorkaeff-Henri Michel-Hervé Revelli. En septembre 1969, direction la Norvège pour la manche retour. La France l’emporte 3-1 grâce à un triplé d’Hervé Revelli, la gâchette de Saint-Étienne. Sauf qu’entre-temps, le voisin suédois est venu s’imposer largement à Oslo (2-5), ce qui ne laisse pas d’alternative aux Bleus : il faut gagner à Stockholm.Blessé ce jour-là, Bras n’a pas oublié la causerie du sélectionneur avant d’affronter la Suède :Il pleut. Le terrain est lourd. Et le plan ne se passe pas comme prévu. Le milieu offensif lyonnais Serge Chiesa est pris sous la tenaille adverse., lance Bras.Il mime le serpent avec ses mains :Mais la France s’incline 2-0. La victoire 3-0 au retour n’y changera rien : à la faveur de ses deux succès contre la Norvège, la Suède se qualifie pour le Mondial 1970. Les Bleus, eux, se contenteront de regarder l’édition 1970 devant leur téléviseur – en couleur, pour les plus férus des nouvelles technologies de l'époque."Je ne regarde pas cette putain de Coupe du monde.", conclut Bras, qui se consolera cet été-là en marquant le premier but de l’histoire du PSG, le 1août 1970, en amical (défaite 2-1 contre Quevilly). Et il faudra attendre 1978 pour que la France de Michel Hidalgo retrouve la phase finale d’une Coupe du monde. Cinquante plus tard, la mèche de Gilbert Gress, elle, n’a pas bougé.