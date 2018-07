Cette année, la Grande Boucle a décidé de nous jouer un petit tour : après avoir accepté Christopher Froome sur son goudron, la course va permettre aux Russes de remporter le premier Mondial de leur histoire. Propre.



7 juillet 2018 : le Tour s’élance de Noirmoutier, l’Angleterre et la Russie filent en demies

... Donc l’affaire « Skripal » est relancée par le Tour

... Donc Froome s’envole au haut du Mur de Bretagne

... Donc le médecin de la Sky fournit les Russes

... Donc la Russie remporte le mondial

Par Théo Denmat & Adrien Hémard

Une étape toute plate en Vendée pour lancer le Tour 2018 ? Il en faut plus pour éclipser le quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et la Suède. Mais pas pour la presse anglaise, laquelle n’a d’yeux que pour Christopher Froome qui, avant d’être blanchi par l’UCI, avait le même pourcentage de chance de participer au Tour que les Anglais de gagner aux tirs au but. Les deux l’ont fait. D’ailleurs, les précieux conseils de Froome, habitué à triompher des Colombiens Quintana ou Miguel Angel Lopez, ne sont pas pour rien dans la qualification anglaise.Les, eux, sont peinards. Relâchés, ces derniers jouent sans pression et écrasent la Suède 3-0. L’Angleterre se qualifie pour les demi-finales, une première depuis 1966. Pendant ce temps, le Russe Ilnur Zakarin de la Team Katusha franchit la côte de Vix en tête et s’empare du maillot blanc à pois rouges. Sur le podium, il exhorte laà faire de même avec le maillot blanc à damier rouge de la Croatie le soir même. Mission accomplie grâce à une tête de Dzyuba sur corner à la 118C’était une simple envie de grosse commission, et voilà Wout Poels sur le cul avant même d’arriver en cabine : que fait Tony Martin penché sur les bidons de son leader Christopher Froome, seringue à la main ? Le Néerlandais saisit en parfait grimpeur l’escalade de violence à laquelle il est en train d’assister, et donne immédiatement l’alerte : larusse Katusha vient d’être prise en flagrant délit de tentative d’empoisonnement sur ses concurrents britanniques, relançant à l’occasion les soupçons internationaux concernant l’implication de Moscou dans l’affaire Sergueï Skripal.L’agent innervant se révèle après analyse être le même que celui retrouvé dans le sang de l’ancien agent double en mars dernier, tandis que Marcel Kittel avoue avoir reçu l’ordre de «» en glissant que «» . 3000 kilomètres plus à l’est, Gareth Southgate envoie valser son Lipton : le sélectionneur annonce le retrait immédiat desdu Mondial à quelques heures de la demie contre la Russie, qui file en finale sur abandon. «» , qu’il dit.Porté par une allergie au bouleau qui n’en finit plus, Christopher Froome se voit obligé de tripler ses doses de Ventoline et surprend son monde lors de la sixième étape du 12 juillet reliant Brest à Mûr-de-Bretagne Guerlédan. L’Anglais mouline ce jour-là plus vite que Maïté et s’envole dans les pourcentages à 15% de l’ascension finale, persuadé de tenir son maillot jaune. Porté par les watts, la métaphore devient littérale : sa roue avant quitte d’abord le sol, puis la roue arrière pour un décollage à la E.T qui inspirera ce titre àdu lendemain : « L’OVNI Froome : téléphone maison. »Coup de tonnerre sur le Tour : triple fracture des sinus, son fragile squelette n’a pas résisté à l’atterrissage. La Sky écope d'un camion rempli de Ventoline sans personne pour les siffler, sauf Geraint Thomas, qui sera retrouvé inanimé le lendemain à côté du pneu arrière droit, persuadé que le gaz était de l’hélium. «Veille de finale à Moscou, la Russie prépare son rendez-vous contre la France pendant que la Belgique est déclarée troisième après l’abandon des Anglais. La planète foot se désintéresse déjà d’une finale qu’elle pense promise aux Bleus. Mais un homme ne voit pas les choses sous cet angle : Richard Freeman. L'ancien médecin de la Sky et de l'équipe britannique se procure les réserves de « Ventoline » de Christopher Froome pour les fournir aux Russes.Son but ? Se venger des Français et d' Olivier Giroud , qu'il soupçonne d'avoir couché avec sa femme dans une chambre d'hôtel et dont la victoire aux penaltys contre la Belgique l’a privé «» , explique-t-il. Avant de préciser : «» Recalé par Giroud à Arsenal avant de rejoindre la Team Sky, Richard Freeman a la rancune tenace et offre gratuitement les échantillons aux Russes. Mais le médecin ignore que le dopage mis en place pour Christopher Froome ne correspond pas aux besoins des footballeurs. Dès le premier entraînement, les Russes courent comme des lièvres, mais leurs mollets deviennent tout petits.La journée démarre fort pour la France, avec l’échappée dantesque de Romain Bardet dans l’enfer des pavés entre Arras et Roubaix. Dans son sillage, le coureur d’AG2R attire tous les footix qui enfilent leur costume de cyclix. Sans prévenir, l’Hexagone se désintéresse du Mondial malgré la présence des Bleus en finale. À Moscou, les joueurs de Dédé ont du mal à l’encaisser. En face, les Russes sont chargés comme des mules grâce aux doses de « Ventoline » refilées par Freeman. Mieux, tous les experts anti-dopage ont les yeux tournés vers la France après le scandale Froome à Mûr-de-Bretagne. Les joueurs de laapparaissent sur la pelouse avec les pupilles dilatées et réalisent un échauffement trèsMais personne n’est là pour les contrôler. Le match est minable, Kylian Mbappé ne prend aucun joueur russe de vitesse. Latraîne la France aux tirs au but sans avoir cadré la moindre frappe, mais en ayant couru en moyenne quinze kilomètres. Un miracle. La séance débute par une frappe toute molle de Dzyuba, qui prend un Lloris surpris à contre-pied. Les effets secondaires de la « Ventoline Froome » ... Incrédule, le gardien français ne stoppe aucun penalty, tandis qu’Akinfeev bondit comme un félin sur ceux de Pogba et Griezmann, pourtant frappés en pleine lucarne. Les Russes sont champions du monde et entament un tour d’honneur de vingt minutes. Le temps pour les joueurs d’effectuer pas moins de trente tours de terrain, soit dix kilomètres, avec Vladimir Poutine sur les épaules.