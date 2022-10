Iran : les footballeurs sur le terrain de la contestation

Les manifestations qui secouent le pays depuis deux semaines n'ont laissé indifférent aucun secteur de la société iranienne, y compris le football. En activité ou retraités, de nombreux joueurs ont pris position en faveur du mouvement de contestation. Malgré les menaces et la répression.

As Iranian football fans, with heavy heart we asked FIFA, due to ongoing human rights violation based on Articles 3-4 of its statutes, immediately expel Iran from #Qatar2022 Worldcup. Open letter to @FIFAcom#MahsaAmini#مهسا_امینی#banIRfromWorldcup#StandwithIranianWomen pic.twitter.com/b1tbOJR3T2 — OpenStadiums (@openStadiums) September 30, 2022

Réfugié en France depuis 40 ans, le journaliste iranien Jamshid Golmakani porte un regard empreint d’émotion sur les manifestations qui agitent son pays depuis le 16 septembre. Le décès de la jeune Mahsa Amini dans des conditions troubles, quelques heures après son arrestation par la police des mœurs pour port du voile « inapproprié » , a poussé des milliers d’Iraniens à descendre dans la rue pour défier les autorités., explique Golmakani, l'ONG Iran Human Rights dénombrant au moins 92 morts dans la répression des protestations. Une situation tendue, dans laquelle le football est plus qu’un simple spectateur.Nombre d'internationaux ont utilisé les réseaux sociaux pour appuyer les manifestants, en remplaçant leur photo de profil par un fond noir ou en publiant des messages de soutien. C'est le cas de Mehdi Taremi, Vahid Amiri, Karim Ansarifard, Sardar Azmoun ou encore Saman Ghoddos, qui a salué. Le milieu de terrain d'Esteghlal Zobeir Niknafs s'est quant à lui rasé la tête pour montrer sa solidarité avec les nombreuses Iraniennes qui se sont symboliquement coupé les cheveux. Ont aussi pris parti des légendes nationales comme Ali Daei, Karim Bagheri et surtout Ali Karimi, qui a multiplié les publications sur Instagram, où il compte plus de 13 millions de. Mardi dernier, le match de la Team Melli face au Sénégal s'est joué à huis clos en Autriche, à la demande de la fédération iranienne, pour prévenir tout incident., rebondit Golmakani, qui a notamment réalisé le documentaireLes joueurs de la sélection nationale ont néanmoins marqué le coup en portant une parka noire pendant l'hymne national., confie un joueur souhaitant garder l'anonymat.Certains l'ont déjà été, à l'image du défenseur Hossein Mahini, qui a publiquement affiché son soutien aux manifestants., déplore un ancien coéquipier.La menace est d'autant plus présente que, éclaire Golmakani.(Mehdi Taj, NDLR)Raison pour laquelle un point d'interrogation entoure aujourd'hui la présence de Mehdi Taremi, Sardar Azmoun et consorts à la Coupe du monde., a balayé Azmoun sur Instagram., estime Golmakani.Dans ce contexte, le collectif Open Stadiums, qui milite pour l'ouverture des stades aux Iraniennes, a publié une lettre ouverte destinée à Gianni Infantino , demandant à ce que l'Iran soit exclu du Mondial., nous confie une membre du collectif.La lettre invoque notamment l'article 3 des statuts de l'instance, qui proclame que, sous peine de suspension ou d'exclusion :L'Iran doit commencer la sixième Coupe du monde de son histoire dans 49 jours, contre l'Angleterre. D'ici là...