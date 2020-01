Le foot peut-il rendre les maths sexy ?

Indigeste au possible dans les écoles et au sein des collèges ou lycées comme au cours des études supérieures, l'apprentissage des mathématiques peut subir un joli coup de lifting grâce au ballon rond. Avec le digne objectif de rendre cette matière plus attirante, au moins aux yeux des plus jeunes. En faisant preuve d'un peu d'imagination et d'efforts, le football peut même transformer les calculs et les problèmes géométriques en agréables divertissements.

11

Le problème de l'énoncé

J'ai tenté un autre truc pic.twitter.com/vXNLurh1tW — Claire (@maismdame) January 16, 2018

Mahrez, OM ou PSG ?

Penalty pour Neymar, Pythagore pour Zidane

Par Florian Cadu

Propos de PS recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Elle a fait le buzz. Et c'était mérité. En novembre 2016, Paul Pogba n'est pas encore champion du monde, mais fait déjà rêver les plus petits depuis longtemps. Du coup, une professeure de mathématiques prénommée Claire exerçant au collège Gabriel-Péri d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) décide d'utiliser la notoriété du milieu de terrain comme levier de motivation. Elle soumet donc à ses élèves de quatrième un exercice où Cristiano Ronaldo est jaloux du dab du Français, et face auquel sa classe doit bûcher sur les triangles formés par les bras de l'international. S'ensuit un échange Twitter avec l’intéressé lui-même, invité à venir rencontrer les jeunes.L'objectif de l'enseignante, qui propose également un calcul de «» aux collégiens ? «» , répond-elle, sur France Bleu. Mission visiblement réussie puisqu'un an et demi plus tard, elle récidive en exploitant l'image de Kylian Mbappé au profit du théorème de Thalès. Des anecdotes sympathiques d'une prof cool, qui prouvent que l'ennui procuré par les mathématiques n'est finalement pas une fatalité. Surtout quand le football s'y mêle.C'est un fait, et les malheureux qui ont choisi l'option mathématiques au bac scientifique le confirmeront : depuis de trop longues années, l'apprentissage des maths donnent à l'enfant, à l'adolescent ou à l'étudiant envie de dormir. Que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou durant les études supérieures, cette matière ne renvoie que peu d'intérêt à ceux qui doivent s'habituer à manier les nombres et le rapporteur. La faute aux chiffres en eux-mêmes ? Non, à l'autorité.wording, démarre Paul Sada, mathématicien et passionné de foot qui évoque sa période prépa comme l'une des pires périodes de son existence."Est-ce que tu t'en sers au quotidien ?", embraye le féru des probabilités, qui a carrément créé un algorithme de prédiction footballistique nommé L'Algo de Paulo » Et le ballon rond en particulier, en se servant pourquoi pas d'un coup franc de Riyad Mahrez contre le Nigeria.Deux professeures se sont d'ailleurs penchées sur la question en mai 2006, dans une courte étude intitulée Et si les maths et le foot étaient faits pour s’entendre ? En testant plusieurs expérimentations (activités, contenu, langage...) sur leur classe respective de seconde et de quatrième, Amandine Cazanave (supportrice de l'Olympique de Marseille, au lycée Ferdinand Buisson de Voiron) et Amandine Charrière (supportrice du Paris Saint-Germain, au collège Robert à Rives) ont conclu que ce sport permettait aux jeunes de s'impliquer bien davantage. Jusqu'à envisager «» , dans leur future carrière., reprend Paul Sada.Reste que, sans faire offense à qui que ce soit, trop rares sont encore les profs de maths enseignant leur matière avec passion. «» résout le mathématicien. À quand Zinédine Zidane et Neymar sur un terrain, pour une application réelle du problème de penaltygore ?