FC Barcelone : Cash investigation

Depuis le début du mercato estival, le FC Barcelone a déjà dépensé plus de 100 millions d’euros pour Raphinha et Robert Lewandowski, signé librement Andreas Christensen et Franck Kessié et prolongé Dembélé. Un été dépensier qui interroge jusqu’à Julian Nagelsmann, qui lui-même ne comprend pas comment un Barça surendetté il y a six mois peut se permettre de claquer à tout-va. Petit coup de fact-checking.