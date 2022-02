Comment la MLS est devenue la pépinière d’Europe

« On a décidé de mettre plus de moyens dans la formation des coachs, des staffs, des dirigeants... C’est comme si tu avais une super cuisine, mais que dedans tu avais des cuisiniers qui n’étaient pas bons. »

Une charrue remise avant les bœufs

« Aujourd’hui on a énormément d’intérêts à signer un joueur qui a entre 17 et 20-21 ans, parce qu’ils ne comptent pas dans le salary-cap. »

Un transfert vers l’Europe, entre modèles et espoirs

« Je voulais vraiment aller jouer en Europe et me confronter au plus haut niveau. Ça m’a permis d’être un titulaire de l’équipe nationale ensuite. »

Des progrès venant d'ailleurs

« La plupart des gros clubs européens offrent aujourd’hui un staff qui est entièrement dédié à l’intégration des joueurs étrangers. »

Le 3 janvier dernier, Ricardo Pepi, 18 ans, a marqué l’histoire de la MLS. Le jeune attaquant formé au FC Dallas a rejoint Augsbourg , humble club du bas de tableau de Bundesliga, contre un chèque de 17 millions d’euros. Un record pour les Bavarois, mais surtout pour le championnat américain. Il devient ainsi le joueur américain formé en MLS le plus cher de l’histoire. Dans les jours suivants, 14 joueurs âgés de moins de 25 ans formés outre-Atlantique suivront le même chemin. Là aussi, c’est un record. Un afflux de joueurs américains et canadiens dû évidemment au fait qu’il s’agit de l’intersaison en Amérique du Nord, mais pas que., juge un agent ayant effectué des transactions entre le championnat américain et la Bundesliga à l’hiver et qui ne souhaite pas dévoiler son identité. Fred Lipka, directeur technique du développement des jeunes pour la MLS, estime lui qu’il n’y pas qu’une seule raison à ces nouvelles arrivées, mais qu’il s’agit d’un. Le dirigeant français, qui s’est lui-même exporté aux États-Unis il y a dix ans, estime que la MLS est arrivée à. Avec toujours certains joueurs venus de l’étranger, un bon nombre de joueurs internationaux de la zone CONCACAF, des joueurs domestiques issus des collèges avec la draft et... ceux formés dans les académies des clubs. Grande nouveauté de ces dernières années., explique Earnie Stewart, directeur exécutif de la Fédération américaine. L’amélioration de la formation, nettement visible aujourd’hui, vient d’un changement drastique de politique opéré en 2013 par la MLS elle-même. Après des années à mettre en valeur le championnat grâce à des stars payées au prix fort, Fred Lipka explique que la ligue se pose alors la question de la viabilité sur le long terme et de la place des joueurs domestiques au sein des équipes., explique le Français à la tête du projet outre-Atlantique. Des convois entiers d’entraîneurs américains sont envoyés en Allemagne, en Espagne ou en France, pour. Cette influence étrangère se trouve aussi directement au sein des clubs, où beaucoup de postes de dirigeants sont occupés par des non-Américains., énumère Andre Zanotta, brésilien et directeur technique du FC Dallas.La politique commence à porter ses fruits et la première génération entièrement formée dans ce nouveau système est celle qui s’exporte aujourd’hui en Europe. Des jeunes qui ont aussi bénéficié de l’amélioration des infrastructures., explique Brenden Aaronson, 21 ans, transféré l’hiver dernier au RB Salzbourg.Un cadre qui attire désormais les jeunes joueurs sud-américains, qui voient la MLS comme une plateforme vers l’Europe., ajoute Zanotta, dont le club texan dispose de la meilleure académie du pays.Si ces jeunes sont autant attirés par la MLS, c’est aussi parce que le championnat leur fait confiance. La ligue a investi massivement dans un nouveau parcours académique intitulé MLS Next, pour la préformation et la formation avec 133 académies et clubs indépendants d’U13 à U19. En mars 2022 débutera la MLS Next PRO, une ligue semi-professionnelle de troisième division qui servira de passerelle entre l’académie et la MLS. Au-delà de la formation donc, c’est toute une stratégie globale qui vise à promouvoir la place des jeunes dans les équipes premières."Il faut faire jouer les jeunes", explique Fred Lipka. Ainsi les joueurs de moins de 21 ans formés au club, ne comptent pas dans le, plafond de la masse salariale imposé à chaque équipe outre-Atlantique. La ligue a aussi créé le statut de « Young DP » pour les jeunes joueurs de moins de 22 ans étrangers. Jusque-là le statut de « DP » , joueur désigné, était réservé à des stars comme David Beckham ou Thierry Henry, qui pouvaient être surpayées en dehors du. Cet hiver, Jesús Ferreira, formé au FC Dallas, est devenu le premier joueur issu d’une académie à devenird’une franchise. Lipka reconnaît que la MLS a cherché àvers la jeunesse et que les bénéfices commencent à être visibles., confie Andre Zanotta, DT de Dallas. Dernièrement, entre 60 et 80 joueurs formés dans les académies ont signé professionnels.En plus d’une place croissante au sein des effectifs, les jeunes ont aussi un nouvel espoir : celui d’un transfert vers l’Europe, de mieux en mieux accepté par les instances. Aux États-Unis, les joueurs sont les propriétés de la ligue et, fut un temps, obtenir un ticket pour le Vieux Continent était très compliqué tant la MLS avait besoin de garder ses meilleurs atouts pour se placer sur la carte du football mondial. Mais les choses ont changé., explique l’agent qui profite de cette politique marketing., reconnaît Fred Lipka.Pour autant le dirigeant assure que la ligue ne cherche pasmais qu’il s’agit de choix personnels des joueurs, contre lesquels la MLS ne peut pas encore lutter., confirme Caden Clark, milieu de terrain offensif des New York Red Bulls en partance vers l’Europe. Malgré les progrès de la MLS, l’Europe fait toujours rêver les gamins qui sortent des académies américaines. Même si le départ du néo-international vers le RB Leipzig est repoussé, le jeune de 18 ans ne reste pas aux US avec des projets d’avenir :Le tout avec la Coupe du monde 2022 dans un coin de la tête. À 21 ans, Brenden Aaronson a déjà fait ses preuves en Europe, titulaire en Ligue des champions avec le RB Salzbourg. Et pour lui aussi, le « big step » direction l’Europe n’a jamais été une question :Un rêve rendu accessible aussi par les très nombreux exemples de joueurs américains qui ont brillé dans les meilleures ligues européennes ces derniers mois. Christian Pulisic (Chelsea), Sergiño Dest (FC Barcelone), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Dortmund) : soient autant de modèles pour les nouvelles générations qui permettent aussi à la MLS de gagner en crédibilité auprès des clubs européens., se félicite Fred Lipka. Earnie Stewart, directeur exécutif de la fédération américaine s’attribue aussi quelques mérites :L’agent estime que cet intérêt des clubs européens envers les jeunes américains vient aussi de l’amélioration des structures de recrutement en Europe. En quête de joueurs de plus en plus jeunes, les directeurs sportifs se sont entourés d’une armée de scouts dont certains lorgnent désormais sur les talents du pays de l’Oncle Sam., explique l’agent basé en Angleterre.Un ensemble de facteurs qui fait qu’aujourd’hui, il est plus simple de promouvoir les joueurs de MLS :Les US ont aussi été massivement investis par des groupes étrangers comme Red Bull, propriétaire des New York Red Bulls, et City Group, avec New York City FC. Ceux-là viennent chercher les meilleurs joueurs locaux pour les emmener dans leurs bagages, à destination des mastodontes européens.Un gros travail a également été fait sur l’accueil des joueurs étrangers, afin qu’ils se sentent intégrés sur, et en dehors du terrain., se rappelle Brenden Aaronson, en Autriche depuis un an. Agents et clubs travaillent à ce que les joueurs ne soient pas perdus en arrivant., explique l’agent.Pas plus mal pour éviter de rééditer le flop Freddy Adu. Le fait que de nombreux américains aient déjà fait leur trou un peu partout en Europe permet aussi aux nouveaux arrivants d’avoir quelqu'un sur qui compter. À l’image de Justin Che, transféré à Hoffenheim cet hiver et qui a visité les installations du club allemand en compagnie de Chris Richards, international américain et arrivé en Allemagne depuis 2018., plussoie Caden Clark, en recherche de repères avant son transfert.Dernier maillon de la chaîne, l’équipe nationale américaine a elle aussi un rôle dans cette exportation massive de minots en Europe. Optant pour une politique à long terme, US Soccer Federation offre à de nombreux jeunes la possibilité d’enfiler la tunique deset donc d’être observés par un sacré paquet de monde. S’ils sont aussi à l’origine de l’impulsion des politiques de formation, ils profitent des produits finis chez les A., plaide Earnie Stewart, qui est en train d’écrire un guide de la formation américaine avec la ligue.Il assure même que Tyler Adams et Josh Sargent ont rallié l’Europe après des bonnes perfs avec la sélection américaine. Pour la fédération américaine, évidemment, le regard est tourné vers 2026 et la réception de la Coupe du monde. Avec bientôt la promesse d'une Dream Team à la sauce soccer ?