Comment la famille Pogba s'est déchirée en 24 heures

Loin des terrains, ce week-end a vu naître un feuilleton triste et sordide autour de la famille de Paul Pogba lancé par l'un de ses frères, Mathias, dans une vidéo annonçant des « grandes révélations » sur le champion du monde et son entourage. Cela fait suite à l'ouverture d'une enquête début août pour tentatives d'extorsion en bande organisée sur le milieu de terrain de la Juventus.

« Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. »

Deux hommes cagoulés avec des fusils d'assaut

« Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! Il n'est pas question d'argent : tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. »

Le début d'un long feuilleton

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.??https://t.co/rwnmaLtiHs — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le milieu du foot était habitué au grand n'importe quoi des derniers jours du mois d'août, toujours rythmés par de multiples mouvements sur le mercato, mais il n'avait pas anticipé l'histoire improbable autour de la famille Pogba. Celle-ci a démarré publiquement ce samedi soir, peu avant 22 heures, à la surprise générale. À son origine, Mathias Pogba, l'aîné de Paul et le frère jumeau de Florentin, postant quatre étranges vidéos sur son compte Instagram dans lesquelles il promet des, tease-t-il même dans quatre langues différentes (français, anglais, italien, espagnol) les yeux rivés sur une feuille de papier.L'attaquant cible ainsi l'avocate Rafaela Pimenta,, ainsi que son frangin., poursuit Mathias,Avant d'impliquer, malgré lui, Kylian Mbappé dans cette drôle d'affaire en assurant vouloir parler de. À première vue, cela pouvait ressembler à une opération de communication grotesque de la fratrie Pogba, ou à un épisode inédit du très dispensable. Une hypothèse balayée dès le lendemain par la mise en avant d'une histoire familiale sordide.Ceci n'est cependant pas le premier épisode de ce triste feuilleton, comme l'a laissé comprendre un communiqué publié par les avocats du champion du monde, Rafaela Pimenta et Yeo Moriba, la maman, dont le contenu est rapporté parCe dimanche, Franceinfo révélait qu'une enquête avait en effet été ouverte au début du mois d'août en France. Au cours de différentes auditions, le milieu des Bleus aurait ainsi confié aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait été piégé par des amis d'enfance, selon le média. La scène telle qu'elle est racontée semble tout droit sortie d'un mauvais film de gangsters. Celle-ci remonterait à la fin du mois de mars, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. En visite auprès de sa famille à Lagny-sur-Marne, la Pioche aurait été entraînée par des copains d'enfance dans un appartement à Paris, où il lui a été reproché de ne pas les avoir aidés financièrement depuis le début de sa carrière professionnelle.Encore plus lugubre, deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut, présents dans la pièce, lui auraient réclamé treize millions d'euros pour services rendus, c'est-à-dire l'avoir protégé en toute discrétion ces treize dernières années. Ces mêmes maîtres chanteurs auraient intimidé Pogba à plusieurs reprises ces derniers mois, au centre d'entraînement de Manchester United, puis à celui de la Juventus, où l'international français aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects. Le joueur de la Vieille Dame, lui, aurait expliqué aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire n'avoir jamais hésité à aider financièrement ses anciens potes, jusqu'au mois de janvier dernier, où il a viré un ami qu'il hébergeait à son domicile de Manchester après s'être rendu compte que celui-ci s'était servi de sa carte de crédit pour lui voler 200 000 euros, toujours selon FranceInfo. Lors de ces auditions, Pogba aurait également évoqué Kylian Mbappé, démentant avoir demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à l'attaquant parisien, alors que ses « amis » menaceraient de diffuser des messages prouvant le contraire.Une sombre affaire mettant en lumière les nouvelles relations conflictuelles entre les deux frères et une fracture familiale très importante. Pourtant, en juin dernier, Mathias Pogba était toujours présent en tribunes pour soutenir les Bleus et son frangin pendant l'Euro. Il n'était d'ailleurs pas loin lors de l'embrouille entre le clan du milieu de terrain et la mère d'Adrien Rabiot le soir de l'élimination contre la Suisse. En mars dernier, à la même période où Pogba aurait eu affaire pour la première fois à ses maîtres chanteurs, Mathias n'avait laissé paraître aucun éloignement lors d' un entretien accordé à So Foot , assurant jouerSelon, le champion du monde s'était même rendu au Shangri-la, un luxueux hôtel parisien, pour assister à la soirée de la fondation de Mathias « 48 H POUR » , dont il est l'un des grands donateurs, le 20 mars dernier.Que s'est-il passé ces derniers mois, ces dernières semaines, pour que l'ancien joueur de Belfort ne décide de laver leur linge sale en public ? Les réponses manquent encore pour apporter un éclairage à cette histoire que Mathias Pogba ne s'est pas gêné pour alimenter une nouvelle fois ce dimanche soir, en publiant une série de quatre tweets à 23h11 en réponse aux informations dévoilées par nos confrères de FranceInfo., commence-t-il.Blessé au genou droit et pas certain de pouvoir participer à la Coupe du monde dans moins de trois mois, Paul Pogba n'avait sans doute pas besoin d'un tel feuilleton, qui semble loin d'être terminé.