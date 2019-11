Comment Kyle Walker a fini sa soirée dans les buts

Claudio Bravo sent off.Kyle Walker coming on and going in goal.84 minutes on the clock in Italy...BT Sport 3 HD NOW ? pic.twitter.com/IDDdnTTtem — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 6, 2019

Top game management from Mendy and Kyle Walker pic.twitter.com/zXySRUsLSA — Rob Kember (@RobK34) November 6, 2019

Super-sub.Ce mercredi soir face à l'Atalanta, Manchester City a eu des petites galères de gardien de but. Touché musculairement, Ederson a dû être remplacé à la mi-temps par son suppléant, Claudio Bravo, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller découper le pauvre Iličić lancé vers son but et de prendre un carton rouge à la 83. Sans autre gardien sur le banc, Pep Guardiola a donc du faire rentrer le défenseur anglais Kyle Walker aux cages pour les dix dernières minutes.Et le pire, c'est qu'il ne s'en est pas si mal tiré que ça, puisque des trois gardiens utilisés par City ce soir-là, il est celui qui comptabilise le plus d'arrêts : un. Ederson n'a rien eu à faire, Bravo a encaissé son seul tir cadré, tandis que Walker s'est illustré dès son entrée en jeu en stoppant le coup-franc provoqué par Bravo en deux temps. Et aussi en apprenant à se coucher au sol dix secondes plus tard, sur le bon conseil de Benjamin Mendy.» , a-t-il déclaré à BT Sport après le match.Mignon, même si personne n'égalera Mamadou Sakho sur l'horrible synthé lorientais.