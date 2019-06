Comment jouer avec ses propres règles ?

Les règles menstruelles partagent souvent la vie sportive des joueuses. Mais ce cycle peut-il avoir une influence sur leur performance ? Et si oui, quelles sont les solutions à préconiser ?

Chiant, horrible... et tabou ?

Un mélange diarrhée-angine-fièvre-gastro

La solution, ce n'est pas que le tampon

Par Florian Cadu

Un match cauchemardesque, un vrai. En janvier 2015, Heather Watson rencontre Tsvetana Pironkova au premier tour de l'Open d'Australie et se fait sortir sans ménagement par la Bulgare sur le sévère score de 6-4, 6-0. Forcément déçue après la rencontre, la Britannique justifie alors sa défaite par «» ( «» , en version originale). Sous-entendu, ses règles menstruelles seraient la cause principale de sa mauvaise prestation. Une explication très rarement entendue dans le sport de haut niveau pour excuser une contre-performance, et encore plus dans le monde du football féminin.Pourtant, la vice-championne du monde de kayak slalom 2013 Nouria Newman rappelait dansque les règles gênent «» . La question mérite donc également d'être posée pour les sports collectifs, et par ricochet pour le foot : comment jouer de manière optimale avec ses règles ?Si le sujet semble tabou au regard des nombreux refus d'interview à ce propos de la part des joueuses, ce n'est visiblement pas le cas au sein même des vestiaires. «» , amorce Morgane*, joueuse du CA Paris. Plutôt rassurant quand on sait qu'en moyenne, une femme saigne six ans et demi non stop durant son existence. «"Ah les filles, j'ai mes règles... Ça va être emmerdant !" » Autrement dit, la date fatidique n'est pas cochée dans le calendrier pour celles qui disposent d'un cycle hyper régulier (pour les autres, le risque de variante est de toute façon trop élevé).Toutefois, les footballeuses y prêtent une certaine attention. Car oui : si elles forcent les plus jeunes à sécher quelques cours, les menstruations peuvent également transformer une pelouse en un véritable enfer. «, témoigne Morgane.La défenseuse parisienne de 28 ans compare cet état de fatigue à celui «» . Ainsi, à l'instar de N'Golo Kanté et sa gastro-entérite lors de sa finale de Coupe du monde 2018 ratée, l'Allemande Dzsenifer Marozsán pourrait très bien foirer son quart de Mondial contre la Suède si ses règles décident d'être de la partie ce week-end. Heureusement, des solutions autres que les gros yeux de Corinne Diacre existent pour se rendre sur le terrain en évitant de réclamer un changement à la mi-temps – ce qui n'arrive pratiquement jamais – et limiter les dégâts (qui n'ont rien à voir avec les fuites, un tampon par mi-temps voire même une serviette hygiénique accomplissant parfaitement leur mission).D'abord, il faut savoir que l'adrénaline présente avec les gros rendez-vous a le pouvoir de diminuer la sensation de douleur . «Allez, go !" » , confirme Morgane, qui idolâtre la bêta-endorphine sécrétée par l'organisme au bout de trente minutes d'activité et stimulant le sentiment de bien-être. Des athlètes seraient même plus performantes en période de menstruations, selon les observations de certains gynécologues qui ne peuvent toutefois pas expliquer pourquoi. «, confirme Morgane.Concrètement, la joueuse peut tout simplement décider de faire disparaître ses règles pendant un événement sportif attendu comme une Coupe du monde sans mettre en péril sa santé. Soit de manière complètement intentionnelle, en prenant la pilule en continu pour décaler la période de menstruation : «, préconise d'ailleurs Marion Delmas, gynécologue qui souligne ne pas avoir de patientes atteintes par la problématique règles/sport.» Soit de manière plus inconsciente, l'activité sportive de haut niveau et les fortes dépenses énergétiques pouvant provoquer la mise en veille du système d'ovulation... pendant plusieurs années, parfois !L'autre remède, plus fréquent et plus classique, s'appelle le comprimé anti-douleur à avaler avant le coup d'envoi. Les 90 minutes passent alors plus vite, les efforts se font logiquement plus supportables. Et pour la récupération, alors ? «, rassure Morgane.» Jusqu'au mois suivant.