Comment jouer au poker en ligne ?

En France, il est tout à fait légal de jouer au poker en ligne.En plus, si vous avez déjà fait quelques parties avec des amis, sachez que le poker en ligne reprend les mêmes bases que le poker Live.- de passer le temps pendant le confinement tout en pouvant aller chercher de la money-money- de retrouver les sensations du poker sans le contact humain et en jouant plus de mains (en effet le logiciel s'occupe pour vous de mélanger et distribuer les cartes).- de faire partie d'une communauté plus ou moins grande selon le ou les site(s) en ligne chez qui vous jouerez.Et si vous êtes totalement débutant, sachez que chaque site vous propose d'apprendreen participant à des, des tables de poker qui permettent de jouer gratuitement mais qui vous offrent de l'argent réel (voir plus bas).Sur n'importe quel site de poker en ligne, vous avez la possibilité de jouer :1- à unC'est un peu la Coupe du Monde du poker : de très nombreux participants, 1 seul gagnant et plusieurs places d'honneurs. Tous les joueurs payent leur droit d’inscription (le buy-in) et s'affrontent dans une gigantesque Battle royale avec le plus souvent des gros gains à la clef.2- à unC'est comme un Tournoi mais avec moins de monde (en général 9, 6 ou 2 joueurs). Il y a donc moins de monde sur la table et donc plus de chance de gagner, mais le gain potentiel sera aussi moins important (à buy in égal). Un peu la Coupe Intertoto du poker. Le Sit and Go permet de gagner des titres mineurs et de progresser, voire de se qualifier (certains SnG vous offrent des tickets de tournoi)3- auLa C1 du poker, à jouer quand on est vraiment aguerri. Vous arrivez sur une table ayant un montant de blind fixe (si les blinds sont par exemple de 1€-2€ cela veut dire que vous devrez payer 1€ en petite blind et 2€ en grosse blind, et que vous devez mettre minimum 2€ pour rentrer dans un coup). Et vous pouvez quitter la table quand vous voulez.L'inscription sur les sites en ligne de poker est simple, rapide et sécurisée.Ces sites sont d'ailleurs le plus souvent connu de tous puisqu'ils proposent pour la plupart un site de paris sportifs.qui vous offre 500€ de Bonus Poker.qui vous offre 500€ de Bonus Poker + des tickets.qui vous offre 500€ de Bonus Poker + des tickets.qui vous offre 100€ de Bonus Poker + des tickets.qui vous offre 35€ de Bonus Poker dont 5€ sans déposer.qui correspond à BetStars dans les paris sportifs et vous offre 500€ de Bonus Poker.L'inscription sur ses sites est gratuite et vous pouvez obtenir un bonus, en général quand vous faites votre 1er dépôt (voir plus bas)- Vous cliquez sur l'un des liens ci-dessus- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes en remplissant le formulaire d'inscription.- Envoyez bien vos justificatifs d'identité et bancaire demandés par la FDJ afin de pouvoir valider totalement votre inscription et pouvoir retirer vos gains.- Faites un dépôt si vous le souhaitez (vous pouvez jouer à des Freerolls si vous souhaitez jouer gratuitement).Si vous commencer complètement le poker ou si vous avez déjà quelques notions (connaissances des classements des mains, parties entre amis, quelques tables jouées en ligne, etc.), on vous recommande plus spécialement deux sites de poker.En effet,etsont des sites qui offrent des bonus intéressants et de nombreux tournois gratuits (les Freerolls) pour monter à partir de rien sa bankroll.- 12 Tournois Freeroll sont organisés chaque jour de 11h à 0h15 avec jusqu'à 250€ de dotation (parfait pour vous entraîner au format Tournoi).- Vous pouvez récupérer 4 Tickets pour des Sit'N'Go Freeroll à 10 centimes de PrizePool (parfait pour vous entraîner au format Sit'N'Go).- 3 Tournois Freeroll sont organisés chaque jour du lundi au samedi pour vous qualifier au Crazy Sunday, tournoi doté de 1.000€ de récompense (parfait pour vous entraîner au format Tournoi).- Vous pouvez jouer 3 Sit'N'Go Shasta par heure à 10 centimes de récompense (parfait pour vous entraîner au format Sit'N'Go et démarrer sans risque).A noter aussi que le niveau des joueurs sur Betclic Poker est très abordable.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Envoyez bien les justificatifs d'identité et bancaires demandés pour finaliser votre inscription et pouvoir retirer vos futurs gains !- En déposant de l'argent, vous pourrez obtenir jusqu'à 500€ de Bonus Poker (si vous déposez 100€ vous recevez 100€, si vous déposez 200€ vous recevez 200€, etc.) par tranche de 20% en jouant des tables !- Vous avez aussi le droit à votre 1er pari sportif remboursé de 100€ EN CASH (vous pouvez le garder pour la reprise des matchs).- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Envoyez bien les justificatifs d'identité et bancaires demandés pour finaliser votre inscription et pouvoir retirer vos futurs gains !- Vous recevez 7 tickets sans déposer (3 tickets pour des S'N'G Twister + 4 tickets pour des tournois avec 500€ garantis).- En déposant de l'argent, vous pourrez obtenir jusqu'à 500€ de Bonus Poker (si vous déposez 100€ vous recevez 100€, si vous déposez 200€ vous recevez 200€, etc.) par tranche de 1€ en jouant des tables !- Vous avez aussi le droit à votre 1er pari sportif remboursé de 120€ en EXCLU SANS CONDITION (peu importe le résultat de votre pari).Vous devez logiquement savoir désormais, et être prêt pour jouer quelques tables (en freeroll pour commencer si vous n'avez encore jamais joué au poker).Shuffle and deal, et bonne chance à tous !