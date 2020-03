En cette période de restrictions de déplacement, il est préférable voire obligatoire de faire ses grilles sur Internet. On vous dit comment jouer au loto en ligne en toute sécurité

En France, un seul site vous permet de jouer au LOTO® sur Internet :il s'agit du site, le site officiel de la Française des Jeux.Il s'agit du seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles de LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur, et à n'importe quel moment de la journée.- gagner la cagnotte mis en jeu le jour du tirage.- faire partie des 10 gagnants à 20.000€ qui sont tirés au sort à chaque tirage : chaque joueur a sa chance grâce au code obtenu (1 grille validée = 1 code obtenu).- de faire vos grilles d'Euro Millions®.- de jouer à toute la gamme des jeux de grattage et jeux instantanés de La Française des Jeux (le nouveau Monopoly®, Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).- de récupérer vos gains directement sur votre compte bancaire sans avoir à aller chez le buraliste ou dans un point de vente FDJ®.et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Avec le confinement imposé et qui devrait être prolongé, c'est le moment de s'inscrire sur FDJ.fr si vous voulezCertains tabacs sont encore ouverts mais il est préférable de jouer en ligne plutôt qu'en point de vente ou en tabac pour éviter tous ensemble la propagation de ce satané virus.L'inscription sur FDJ.fr est évidemment gratuite.- Cliquez sur le bouton "Créer un compte"- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes en remplissant le formulaire d'inscription.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles LOTO® en toute sécurité (une grille de Loto® ne coûte que 2,20€ + 0,80€ si vous rajoutez l'option 2nd tirage qui permet de gagner 100.000€ en rejouant vos 5 numéros Hors N° Chance).: Pensez également à bien envoyer vos justificatifs d'identité et bancaire demandée par la FDJ afin de pouvoir valider totalement votre inscription et de pouvoir retirer vos gains !Une fois que vous vous êtes inscrit gratuitement sur FDJ.fr, vous pouvez prendre notamment vos grilles de LOTO® et Super LOTO® !- créditer votre compte (à l'inscription ou plus tard, quand vous le voulez, dans le sous-menu "Versement" de votre compte utilisateur.- vous rendre dans la rubrique "Loto".- cocher vos 5 numéros et votre numéro chance (ou + mais votre grille vous coûtera plus cher que la grille de base à 2,20€).- choisissez vos options de jeu (jour du tirage, activation éventuelle de la 2nde chance, du Joker+, etc.).- appuyer sur le bouton "Jouer" pour valider votre grille !C'est bon, vous savez maintenantAlors bonne chance à tous !