Comment je suis tombé amoureux de...

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil avant la reprise de cette saison de Serie A 2021-2022 : Andrea Pinamonti (Inter), Samuele Ricci (Empoli) et Tommaso Pobega (AC Milan).

L'action qui nous a fait chavirer:

Vidéo

Pourquoi il est si excitant ?

Et il vient d'où?

L'action qui nous a fait chavirer :

Samuele Ricci (2001)Central Midfielder - Empoli Extremely good under pressure. He always looks forward. He can play with both feet. Good vision and pass quality. pic.twitter.com/XOhEIdWINB — FcusPlayer (@F0cusPlayer) January 14, 2021

Pourquoi il est si excitant ?

Et il vient d'où?

L'action qui nous a fait succomber

Vidéo

Pourquoi il est si excitant :

Et il vient d’où ?

Par Aurélien Bayard, Andrea Chazy et Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un sublime enchaînement pied droit-pied gauche qui avait permis à l'attaquant, alors prêté au Genoa, de mystifier Luigi Sepe, le gardien de Parme, le 20 octobre 2019, en Serie A (défaite 5-1 des Rossoblù ce jour-là). Un peu moins de deux ans plus tard, l'attaquant Bleu et Noir - valorisé autour de 13 millions d'euros- pourrait à nouveau quitter la Lombardie pour se faire les dents à Empoli ou la Fiorentina, à en croire les médias transalpins.Parce que son aisance des deux pieds, son mètre 85 et ses jambes interminables lui conférent une élégance toute particulière. Avec sa dégaine filiforme, son délicat toucher de balle et son appétence pour le jeu en déviation et en première intention, le football de Pinamonti, à la fois épuré et racé, mériterait d'être mis en lumière cette saison.C'est à Denno, une minuscule bourgade italienne de 1200 habitants que lea effectué sa classe biberon footballistique, dans le club local de Bassa Anaunia. En 2008, à même pas neuf ans, il est repéré par les recruteurs de l'Inter, après une détection qui a vu concourir pas moins de 3000. Promis à une destinée, Pinamonti poursuite d'abord sa formation au Chievo puis rejoint effectivement le centre formation Bleu et Noir, en 2013, à 14 piges. Après avoir fait ses débuts en Serie A en 2016, il s'est fait les os en prêt à Frosinone et au Genoa, avant de ramasser les miettes qu'a bien voulu lui laisser Romelu Lukalu à Milan lors du dernier exercice. La saison en cours aura sûrement valeur de tournant pour l'attaquant : s'il est prêté ou vendu à une formation de milieu ou fin de tableau de Serie A, il devra s'y imposer en pointe. Si l'Inter choisit de le conserver, il faudra montrer qu'il a ce qu'il faut en magasin pour suppléer Edin Džeko à l'occasion.Ce n’est pas vraiment un moment, mais plutôt une partition entière. Celle récitée par Samuele Ricci en Coupe d’Italie, le 13 janvier 2021, sur la pelouse du Napoli au stade Diego Armando Maradona. Ce soir-là, le leader de Serie B s’était incliné les armes à la main (3-2) et Ricci, lui, avait fait l’étalage de sa classe. Conservation du ballon, passes aveugles, le gamin formé à Empoli et encore actuel milieu de terrain du club a tout simplement éclaboussé de sa classe une rencontre que lesont eu du mal à sécuriser. En grande partie à cause de lui.Parce qu’il y a une gueule, déjà. Des dents parfaites, un visage encore juvénile digne d’un super-héros pour enfant et surtout une volonté de ne pas briser les étapes rares. Un gamin né en 2001 qui donne le sentiment de déjà savoir tout faire et qui le dit lui-même : il ne sait pas vraiment ce qu’est son poste de prédilection. Bon dans les transitions et également en tant que meneur de jeu reculé, notamment au moment d’effectuer la première relance, Ricci a tout pour lui et pour devenir un grand., expliquait-il auen janvier dernier.Prends ça, Adrien Rabiot.Samuele Ricci est un toscan pur sang. Né à Pontedera dans la province de Pise, il aurait d’ailleurs pu rejoindre la Fiorentina. Mais la jeune pépite a finalement privilégié Empoli, à seulement trente minutes de voiture, pour aller au bout de son cursus scolaire., racontait-il a Calciomercatoweb. Depuis, Ricci n’a plus jamais quitter le promu en Serie A et compte déjà deux saisons pleines de Serie B dans les jambes ainsi qu’une trentaine de sélections dans les équipes nationales de jeune en Italie. Que la Serie A se prépare : Ricci a les crocs.7 novembre 2020, duel de promu entre le Spezia Calcio et Benevento. Évidemment les deux équipes cherchent la victoire pour atteindre le cap des 40 points synonyme de maintien. Il faut donc assommer l’adversaire ! Kevin Agudelo décale Salva Ferrer sur le côté droit. Le centre du latéral espagnol passe au-dessus de trois attaquants ligures et semble promis pour personne. C’est à ce moment-là que surgit Tommaso Pobega pour claquer une volée du genou surpuissante. Lorenzo Montipò a beau lever les bras pour les mettre sur la trajectoire du ballon, celui-ci a déjà fracassé les filets. Un véritable geste d’attaquant pour un joueur qui occupe le poste de milieu relayeur.Parce qu’entre marquer des buts et récupérer les ballons dans les pieds de ses adversaires, Tommaso ne fait aucun choix, il aime les deux ! Le port altier, le visage poupon, le jeune homme de 22 ans est un poison des deux côtés du terrain. Et malgré son mètre 88, il sait quand est-ce qu’il faut utiliser son physique ou faire un drible pour se sortir d’une situation complexe. Vraisemblablement, il devrait partir en prêt au Torino. Ivan Jurić aura donc tout le loisir de polir ce diamant encore un peu brut.Sociétaire de l’AC Milan depuis ses 14 ans, le natif de Trieste vient de passer les trois dernières années en prêt où il ne cesse de briser les plafonds de verre qui se dresse au-dessus de sa tête. De Ternana à La Spezia, en passant par Pordenone, à chaque fois Pobega est devenu la coqueluche de son coach. Et malgré ces prêts, lesveillent sur leur pépite. Tout d’abord en prolongeant son contrat jusqu’en 2025 lorsqu'il est revenu du Frioul. Puis en refusant par deux fois que ces prêts se convertissent en transfert définitif. Sa prochaine escapade hors de Lombardie pourrait être donc la dernière pour l’international espoir italien (6 sélections, 3 buts). Avant un retour triomphant et une intégration définitive dans l’effectif