Comment j’ai arrêté un penalty de Mbappé

On l’a retrouvé. Après une bouteille à la mer lancée sur les réseaux sociaux « Dis Twitter, tu nous aides à retrouver ce gardien de foot amateur qui a arrêté ce penalty de Mbappé » , l’ancien maire de Sevran indiquant que c’était le terrain de sa commune, le magazine Caviar épluchant les effectifs des benjamins 2009-2010 grâce à Web Archive, son père a répondu : « Il s’appelle Rydge Clément. J’ai son numéro. C’est mon fils. » Celui qui, à son insu, a fait le buzz fin août avec une vieille vidéo de son face-à-face gagnant contre Kylian, époque AS Bondy.

Dis @TwitterFrance, ça te dit on teste tes superpouvoirs ? Tu nous aides à retrouver ce gardien de foot amateur qui a arrêté le penalty de Mbappé jeune ? Faites tourner un max ce tweet svp pour qu'on y arrive !!!pic.twitter.com/BgwZh3FHn8 — Vrai Foot Day (@DayVrai) August 18, 2022

« C'est quand la vidéo est sortie que je me suis rendu compte que j’avais joué contre lui. »

« Je me suis dit : "Il va tirer à gauche", j’ai plongé et ça a payé. »

Propos recueillis par Maxime Marchon

C’est des amis qui m’ont appelé pour me le dire et m’ont envoyé la vidéo. Car je n’ai pas trop de réseaux sociaux à part Snapchat. J’ai regardé les commentaires, ils étaient drôles. Comme mon identité n'était pas connue, j’ai vu des gens écrire le nom d’autres clubs que Sevran. Tout le monde veut se mettre en avant, s’attribuer la vidéo alors que ce n’est pas vrai. Après, ils vannaient un peu Mbappé par rapport à son penalty, car il en a raté avant dans sa vie.Je savais que ça avait été enregistré, car elle était déjà sortie quand Mbappé avait loupé son penalty contre la Suisse. Elle était sortie sur Snap, les réseaux foot, tout ça, mais pas plus que ça. T’es le premier à avoir fait un petit buzz sur la vidéo . Là j’ai eu des gens qui m’ont mentionné, qui m’ont identifié sur Twitter et des potes proches qui m’ont appelé. Après, qui a filmé la séquence à l’époque ? Je ne sais pas du tout.C’était le tournoi de Pâques à Sevran en... 2012, si je ne dis pas de bêtise. On avait 13-14 ans. Il réunissait chaque année des villes voisines du 93 : Sevran, Aulnay, Blanc-Mesnil. On a fait la finale contre Bondy. Il y avait match nul, on est parti aux tirs au but. Et je crois que Mbappé est le seul à avoir raté. Tout le monde a marqué avant, lui a tiré en dernier. Malheureusement pour lui, je l'arrête. Et on a gagné le tournoi.Je ne peux pas te mentir, je n’avais jamais entendu parler de lui. Ce n’est pas quelqu’un qui m’a marqué à cet âge-là. Pour te dire, il n'y a que quand la vidéo est sortie que je me suis rendu compte que j’avais joué contre lui avant. Je savais qu’il était à Bondy, mais je ne savais pas si j’avais déjà joué contre lui. Je n’en avais pas pris conscience avant que la vidéo sorte.Je m'en souviens car cette coupe-là, je l’ai prise chez moi. Elle est encore chez mes parents aujourd’hui. Et je me le rappelle d'autant plus qu'un ancien gardien de Sevran m’avait donné une technique pour déconcentrer le tireur. Et je l’avais faite pendant ce tournoi-là. Quand les joueurs venaient poser le ballon au point de penalty, je m’avançais vers eux, puis je reculais en les fixant dans les yeux. Juste pour les déstabiliser, leur montrer que je n’avais pas peur. Je l’ai fait avec Mbappé.Ça, je ne m’en souviens pas. Mais sur la frappe, je savais qu’il fallait partir à gauche. Après, les penaltys, c’est toujours du pile ou face. Si j’étais bon sur les penaltys ? Oui, j’ai déjà arrêté d’autres penaltys dans ma vie, mais pas aussi important. Pas d’autres derniers de la séance de tirs au but comme celui-là. Je me suis dit :J’ai plongé et ça a payé.Il y a deux souvenirs. Cette finale-là et un tournoi que j’ai fait à Marseille, un petit tournoi, avec Sevran. Ce n’était que des face-à-face. Le joueur contre le gardien, en un contre un. Celui qui marquait le plus de buts était qualifié. Ils s’élançaient un par un. Franchement, c’était pas mal. C’était un système de poules comme la Ligue des champions, les deux premiers passaient. Et je me rappelle que la finale s’est jouée au Vélodrome, mais on n’est pas allé en finale. C’est un bon souvenir en tant gardien.J’ai commencé à Sevran à l’âge de 6 ans. Au début, je jouais sur le terrain, en milieu droit. En benjamins, j’ai changé de poste. Je suis devenu gardien, car ça me plaisait, je voulais essayer. J’ai joué à ce poste de benjamin jusqu’en U15. Ensuite, je suis revenu sur le terrain, toujours à Sevran, en numéro 6. On était en Excellence. Après, j’ai arrêté le foot à onze à 18 ans. Et j’ai fait du futsal à Sevran.Ça va, j’avais un bon niveau. J’avais un bon jeu au pied, et les sorties. J’étais un peu imposant, donc je n’avais pas beaucoup de réactivité. Après j’ai bien aimé, car tu as des responsabilités. C’est toi et toi-même.Moi, rien à voir.On a pris deux chemins de vie différents. Je travaille avec ma sœur, on a monté une petite société de livraison il y a pas longtemps. Pas d’ampleur.En vrai, qu’est-ce que tu veux que je lui dise ? Qu’il continue de travailler comme il le fait aujourd’hui pour devenir le meilleur joueur au monde avec le plus de trophées possibles.Je ne suis pas supporter du PSG, mais bon, on peut quand même lui souhaiter du bien.Marseille.