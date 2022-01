Comment investir tes étrennes avec Mon Petit Placement ?

Les fêtes ont été bonnes ? T'as eu la chance de récolter quelques étrennes dont tu ne sais pas trop quoi faire ? Pas de panique, l'application française Mon Petit Placement a des solutions à te proposer.

En 2022, Mon Petit Placement va toujours rimer avec conquérant

Profiter des meilleurs placements

Des commissions uniquement en cas de bénéfices

L’économie française tend à redémarrer, et c'est peut-être le moment d'en faire profiter tes propres économies. Cela tombe bien, Mon Petit Placement permet aux particuliers, prudents comme audacieux, d’investir simplement leur argent. Les meilleures stratégies de placement ne sont pas réservées aux plus fortunés ! Avec une solution digitale simple, des conseils sur mesure et des partenariats solides comme les assureurs Generali et APICIL, tout devient possible pour ton portefeuille. L’ambition et la proximité forment l’ensemble des valeurs de cette entreprise axée sur la relation gagnant-gagnant.Au sein de Mon Petit Placement, des experts de l’investissement ont pris le temps de sélectionner les meilleurs produits financiers. Tu n’y connais rien ? Il te suffit de répondre à un questionnaire en moins de 10min pour que la fintech te propose gratuitement la stratégie d’investissement qui correspond à ta situation et à tes objectifs.Laisser filer une courbe toute plate sur ton Livret A ne doit plus te déprimer ! Si investir comporte toujours des risques de perte en capital totale ou partielle, voilà plusieurs plans de jeu pour offrir un peu de dynamisme à tes finances :Le portefeuille Volontaire minimise ta prise de risque et mise sur une croissance stable à environ 3% de progression à l’année. Une stratégie idéale pour ceux qui n’aiment pas trop être chamboulés comme un club gère avec brio son maintien en Ligue 1.Le portefeuille Énergique combine croissance et prise de risque modérée pour une prévision à 5% de performance annuelle. Ici, l’intention est d’apporter du sang neuf dans son épargne pour performer.Les portefeuilles Ambitieux et Intrépide intègrent une part de risque conséquente afin de réaliser des performances intéressantes à 8% et 12% de progression annuelle en moyenne. Si le risque n’est pas un obstacle pour toi, autant jouer les premiers rôles !D’ailleurs, la performance moyenne réalisée en 2020 sur les quatre portefeuilles proposés par l’application était de 8,3%... soit plus de 16 fois celle de ton Livret A !En complément de ton choix de portefeuille, tu peux décider d’effectuer tes apports avec des options judicieuses permettant d’investir dans un domaine spécifique. Sept variantes sont possibles : climat pour l’environnement, tech pour les nouvelles technologies, santé pour soigner et sauver des vies, solidarité pour favoriser le partage et l’impact social, emploi pour soutenir l’insertion professionnelle, égalité pour favoriser la diversité et l’égalité des sexes, et relance en vue d’aider les entreprises françaises et européennes. Chez Mon Petit Placement, il n'y a que l'embarras du choix.Puisque le but de tout cela est de dynamiser ton argent, Mon Petit Placement s’engage à ne récupérer des commissions que si ton investissement récolte des bénéfices. Aussi, les frais d’ouverture et de clôture du compte te coûteront la somme de... zéro euro, et c’est évidemment sans engagement ! La base d’une relation gagnant-gagnant, c’est de marcher dans la même direction et vers un objectif commun : la réussite ! Alors, prêt à faire grossir ton portefeuille ?