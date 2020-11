Ziyech, c'est impec

Auteur d'une énorme prestation contre Sheffield récompensée de deux passes décisives, Hakim Ziyech a mis Chelsea à ses pieds en l'espace de quatre titularisations. Manifestement déjà adapté à l'Angleterre et à Londres, l'ancien de l'Ajax Amsterdam pourrait bien faire très mal avec les Blues.

Neymar a vu ce geste de Ziyech et a décidé de retourner à l'entraînement. pic.twitter.com/NME1pAfvfG — gbor kpètè (@djakpata_) November 7, 2020

L'envie de Ziyech

2 - Hakim Ziyech is the first player to score in both of his first two starts for Chelsea in all competitions since Diego Costa in August 2014. Arrival. #BURCHE pic.twitter.com/MHbBXefa1d — OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2020

Intégration parfaitement anticipée

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour les confinés en manque de sucre, il n'y avait pas besoin de sortir le chocolat de l'armoire à gourmandises ce samedi. Il suffisait en effet de se poser devant Chelsea-Sheffield United, rencontre comptant pour la huitième journée de Premier League, et d'apprécier les bonbons offerts par Hakim Ziyech. Petit aperçu à la 64minute, avec un dribble inspiré que les joueurs de futsal ont dû applaudir.Évidemment, l'ancien de l'Ajax Amsterdam ne s'est pas contenté de cette friandise. Sur l'égalisation dessignée Tammy Abraham, c'est déjà lui qui lance un Mateo Kovačić passeur décisif. Sur le deuxième but des Londoniens leur permettant de prendre les devants et lancer leur victoire convaincante, c'est encore lui qui envoie un centre parfait pour Ben Chilwell. À l'entame du dernier quart d'heure, c'est toujours lui qui trouve la tête de Thiago Silva pour le break sur coup franc.Depuis quelques semaines, ce genre de gestes devient une habitude pour celui qui est arrivé en Angleterre cet été. D'abord blessé, Ziyech a dû attendre la mi-octobre pour faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Mais ça valait le coup de patienter : en l'espace de quatre présences dans le onze (plus trois entrées en jeu) toutes compétitions confondues, la recrue de 40 millions d'euros a fait trembler les filets à deux reprises (devenant ainsi le premier élément de Chelsea, depuis Diego Costa, à planter lors de ses deux premières titularisations) et délivré trois. Le tout en martyrisant les défenses adverses, en démontrant une surprenante complicité naturelle avec ses nouveaux partenaires d'attaque (en témoignent les nombreuses combinaisons offensives proposées) et en contribuant à l'étonnante évolution de l'équilibre que Frank Lampard a tant de mal à trouver depuis un an et demi (coïncidence ou non, lesn'ont encaissé qu'un seul pion lorsque leur Marocain a commencé une partie).Repiquant régulièrement dans l'axe et capable de répéter sans arrêt les efforts (notamment défensifs), l'ailier droit semble disposer du profil parfait pour la philosophie de jeu risquée souhaitée par le coach anglais. Lequel a d'ailleurs félicité son poulain, élu homme du match, face aux médias :Des louanges venant corroborer des propos précédents de l'entraîneur, déclarant à la fin du mois d'octobre que son renfort estival pouvait «Reste une question, même si cette forme optimale doit être confirmée sur la durée : comment expliquer l'adaptation express de Ziyech ? D'abord, ce dernier savait à quoi s'attendre en débarquant à Chelsea. Ayant longuement discuté avec Lampard par téléphone avant de prendre sa décision (dès le mois de janvier pour être plus précis, le transfert ayant été bouclé en février), l'ex de Twente a immédiatement compris les exigences du technicien et installé une relation saine., a par exemple insisté le principal intéressé, en conférence de presse.Par ailleurs, si l'on en croit les déclarations de son tacticien, le bonhomme n'a pas utilisé la pause coronavirus et sa période de convalescence comme des vacances :À 27 ans, le monsieur n'est plus un gamin et l'a donc visiblement prouvé. Comme il pourrait bien certifier définitivement que la Premier League n'est pas trop haute, pour lui.