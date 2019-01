Comment faire pour que la mayonnaise prenne ?

Depuis le début de saison à Monaco, le constat est sans appel : la mayonnaise ne prend pas. Une contrariété qui pourrait vite se transformer en catastrophe industrielle alors que la deuxième partie du championnat est désormais entamée. La méthode Thierry Henry n'a pas fonctionné ? À l'heure où les Monégasques rendent visite à Guingamp, ce soir en demi-finale de Coupe de la Ligue, ils seraient inspirés d'écouter ce qu'a à dire Cédric Duthilleul, sacré champion du monde de l’œuf mayo cet été.

En apparence, la recette d’une bonne mayonnaise semble à la portée de n’importe qui. Des jaunes d’œuf, de la moutarde, du vinaigre, de l’huile, un peu de sel et de poivre et le tour est joué. Un jeu d’enfant qui n’en est pas un, en réalité. Sur le Rocher, le gérant du très respecté AS Monaco, Vadim Vasilyev, avait prévenu dès le mois d’août alors que d’importants changements bouleversaient le quotidien de son entreprise : «» . Pas tombé dans l’oreille d’un sourd, c’est un son de cloche similaire qui a été entendu en novembre dans la bouche de Youri Tielemans, un mois seulement après la nomination du chef Henry : «» . Comme s'il était encore temps de revenir en arrière et de tout recommencer, alors que les apprentis cuisiniers se brûlent les doigts chaque week-end ou presque. Car, sans le savoir ou bien en parfaite connaissance de cause, l’homme d’affaires russe et son milieu de terrain international belge avaient déjà mis le doigt là où le bât-blesse : pour le moment, leur mayonnaise est foirée.Rare dans les médias, la parole du champion du monde d’œuf mayonnaise Cédric Duthilleul est précieuse. «» , explique celui qui sévit à deux pas de l’Élysée. «. »Prendre son temps pour rendre sa production homogène, c’est bien tout l’inverse de ce qu’a fait Monaco cet été en privilégiant, une nouvelle fois, le profit à la stabilité. En se séparant de joueurs cadres comme Fabinho ou Lemar, après que Mbappé, Bakayoko, Mendy ou Bernardo Silva se sont fait la malle l’année précédente, l’ASM a tout fait à l'envers. Et sur sur ce point, le patron du « Griffonnier » est sans concession : «» De quoi remettre en cause pas mal d’aspects et de choix lors de la préparation de la sauce asémiste en juillet-août dernier.Vient alors le moment fatidique où les mis en cause décident d’ouvrir les yeux pour se prendre la réalité en pleine face : non, la mayonnaise n’a pas pris. «» , assène Cédric Duthilleul. Il faut alors faire vite pour se reprendre, avant que la table ne soit prête et que les convives ne viennent juger le travail final.En conférence de presse la semaine dernière, avant son éviction, Thierry Henry avait tenté d’employer les grands mots pour remettre de l'ordre dans sa cuisine : «» . Pas du goût des dirigeants monégasques qui attendaient visiblement autre chose. Comme trouver la bonne sauce, et peut-être aussi d’abord la bonne huile afin de rendre compact et homogène un corps propre à se délier à la moindre contrariété. Comme face à Strasbourg à domicile (1-5), ou plus récemment à Dijon . Pour y parvenir, Cédric Duthilleul accepte de livrer son petit secret qui l’a emmené sur le toit du monde, l'été dernier dans un établissement du 8arrondissement de Paris : «» Comme réponse, le board de l'ASM a donc choisi de faire du neuf avec du vieux en rappelant l'ancien chef Leonardo Jardim. Un homme qui a jadis détenu la recette, lui qui avait accepté aussi volontiers cet été de «» avec les œufs qui étaient à sa disposition. L'entraîneur portugais aurait tort de croire que l'oeuf est l'unique problème de la mayo monégasque. La défaite ramenée de Dijon il y a trois jours est formelle : il y a bel et bien un problème avec la moutarde.