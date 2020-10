C'est quoi cette connexion entre l'Olympiakos et Ajaccio ?

Garantie sans péage, la liaison entre le club grec et la ville corse est empruntée par de nombreux joueurs ces dernières années. À l'origine de cette filiale qui enchante tout le monde, deux anciens de l'Olympique de Marseille reconvertis agents : Pierre Issa et Salim Arrache.

Au bout du compte, Patrick Valéry était peut-être un précurseur. En 2001, l'ancien latéral connu pour ses tacles pas très tendres fait un choix étonnant : celui de quitter la Corse, qui a vu naître son père, pour rejoindre la Grèce. Au revoir Bastia, bonjour l’Áris., remet-il.Une décision surprenante, donc, qui ne le serait plus du tout actuellement. Car aujourd'hui, le chemin entre l'Île de Beauté et le pays des Balkans est tout tracé. Pas grâce au SCB, non, mais plutôt à sa ville ennemie. Multipliant les transferts avec l'Olympiakos Le Pirée ces dernières années, Ajaccio a en effet construit une véritable autoroute liant les deux lieux et largement empruntée par les footballeurs. Une autoroute consacrée aux joueurs et aux agents, même.À l'heure d'affronter l'Olympique de Marseille lors de la première journée de Ligue des champions, l'Olympiakos pourra compter sur la doublette défensive Pape Abou Cissé/Ousseynou Ba pour contrôler Dimitri Payet et sur Mohamed Mady Camara pour embêter Morgan Sanson dans l'entrejeu. Sans oublier Hugo Cuypers, qui tâchera d'effrayer Steve Mandanda s'il en a l'opportunité. Le point commun de ces quatre hommes ? Tous sont passés d'Ajaccio (du Gazélec pour Ba, de l'ACA pour les trois autres) à l'Olympiakos, entre 2017 et 2020. À cette liste, il convient d'ajouter Fodé Camara qui a réalisé le même voyage en partant du Gaz' en 2019 (et qui a ensuite été prêté à Chania).Dans l'autre sens, Abdoulaye Keita a été prêté en 2019 à l'ACA (pour lequel il jouait déjà en 2018, avant de signer pour Paniónios), et Qazim Laçi a été transféré au club corse en 2018 (après y avoir été prêté). Claude Dielna, lui, avait montré le sens de la route en étant prêté en 2013. Mais alors, comment expliquer une telle filiale ? Qui l'a installée, qui l'entretient ? Derrière ce plan se cache Playeleven.Playeleven ? Derrière son nom qui résonne comme une commune des Côtes-d'Armor, Playeleven est une agence de management, tout simplement, portée par les anciens Marseillais Pierre Issa (passé par Ionikos Nikaia et l'OFI Crète, avant sa reconversion) et Salim Arrache (passé par le PAS Giannina, le PAE Astéras Trípolis, l'AEL Kallonis, Bastia et... Ajaccio). Parmi ses clients (outre Jean-Louis Leca, Moussa Maazou, Alaixys Romao et Mathieu Valbuena), on retrouve Ba, les deux Camara, Cissé, Keita ou encore Laçi., raconte le Sud-Africain, connu pour son but contre son camp en faveur de la France durant la Coupe du monde 1998.Un lien Olympiakos-ACA que confirme Johan Cavalli, coordinateur sportif des Corses :(qui travaille à la fois pour les Grecs et Nottingham Forest, N.D.L.R.)Selon l'ex-milieu de terrain, l'objectif est deVrai. Comme l'indique Cavalli, les transferts entre Le Pirée et Ajaccio profitent à tout le monde., corrobore Issa.Et à l'instar d'un Camara considéré comme la plus grosse valeur marchande de l'effectif grec, eux aussi voient leur cote grimper : Cissé est valorisé à cinq millions (contre 600 000, à son départ de l'Île de Beauté), Ba à quatre (contre 500 000).Ces « Gréco-Corses » ou « Corso-Grecs » font donc avancer leur carrière sans perdre leur qualité de vie., appuie encore l'ancien arrière central.Les Olympiens de la Canebière, menés par l'ex-Bastiais Florian Thauvin, sont prévenus : leur premier duel européen de la saison, qui a lieu au stade Karaïskaki, pourrait s'avérer un peu plus corsé que prévu.