Eddie Jones, le foot comme essence

Une semaine après avoir roulé sur la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre retrouve l'Afrique du Sud samedi, à Tokyo, pour disputer la quatrième finale de Coupe du monde de rugby de son histoire. À sa tête, le brillant Eddie Jones, qui s'est largement inspiré du foot pour construire sa quête d'un rugby parfait.

Entre Alain Casanova et Pep Guardiola

« L'idée, c'est de penser le rugby comme un élément complexe »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Ainsi parlait Eddie Jones samedi soir dernier, quelques minutes après la mise en réalité de ce rêve, dans une salle de presse de l’International Stadium de Yokohama. Quelques minutes après avoir surtout concassé la Nouvelle-Zélande, que Jones attendait de mettre dans sa poêle depuis un paquet de temps et que l’Angleterre a fait griller au terme d’un match délicieux. Avec un feu si fort que certains All Blacks, le capitaine Kieran Read en tête, en sont ressortis en titubant, sonnés par l’impact et le pressing défensif imposés par le XV de la Rose.On appelle ça une master class, au cours de laquelle les Néo-Zélandais auront passé plus de 62% du temps dans leur camp, et d’où ressort principalement un homme, qui semble sans cesse se superposer au destin de ses équipes : Jones, 59 piges, qui demandait à tout le monde d’attendre ce Mondial pour «» et dont le génie tactique n’est aujourd’hui plus discutable. Un type qui a surtout l’occasion, samedi, d’agrafer une première Coupe du monde sur son CV, une seconde sur celui de l’Angleterre après le sacre de 2003. Ce qu’il en dit : «» Et ce qu’elle est devenue, grâce aux nombreux "vols" d’Eddie Jones, qui rêve de mettre en place «» . Et pour y arriver, l’Australien, fils de militaire, a notamment pioché dans un sport : le foot.Lorsqu’il parle de la construction de sa philosophie, Jones se déguise en maçon et évoque une collecte de «» . Pour améliorer la posture au contact de ses joueurs et leur technique de placage, il a ainsi fait appel il y a quelques mois à des spécialistes du judo, puis des arts martiaux mixtes (MMA). Et pour le reste, la base, l’essence ? «, expliquait-il récemment.» Une méthode théorisée par Vitor Frade il y a pas mal d’années, chérie par José Mourinho, adorée par Alain Casanova, qui a largement révolutionné ce qui était jusqu’alors en place dans les sports collectifs au cours des années 1990. Une approche qui a surtout déjà aidé Eddie Jones à briller avec le Japon - entre 2012 et 2015 - et que le technicien australien pousse au maximum.Il y a quelques années, il avait notamment rendu visite à Pep Guardiola lorsque le Catalan était sur le banc du Bayern. Voilà pourquoi : «(...)Lorsqu’il était sur le banc du Japon, Eddie Jones n’avait pas le choix : il lui était impératif d’améliorer le niveau tactique de sa sélection, à défaut de pouvoir répondre dans la durée sur le niveau physique et technique. Ainsi, piocher dans le foot l’a aidé à mieux appréhender l’espace, bien que le rugby et le football soient deux sports différents si l’on s’arrête sur le jeu de passes : l’un est un sport qui se construit dans la latéralité, l’autre cherche avant tout la verticalité. Reste que Guardiola est sans aucun doute le coach qui incarne le mieux un jeu de passes latérales pour construire des attaques verticales. «, théorisait Jones dansil y a quelques semaines.» La périodisation tactique à l’état brut. En plus de Guardiola, Eddie Jones est également allé rencontrer Claude Puel lorsqu'il était à Southampton, Gareth Southgate, Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson, avec qui il a parlé leadership, jeu sans ballon, séances, style de jeu... «» , précisait Jones, toujours dans: «» Eddie Jones gratte partout, pique dans tous les sports, et ajuste ensuite sa récolte au rugby. Ce samedi pourrait être la consécration suprême de longues années de voyage, comme une soutenance de thèse à ciel ouvert. Prêt ? «» Place à une nouvelle démonstration.