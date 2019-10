Comment gagner grâce aux maths ?

De plus en plus présentes dans le football, les statistiques sont devenues des armes de choix pour les entraîneurs. Qui, influencés par les chiffres, s'en remettent parfois beaucoup aux mathématiques pour coucher leur onze sur le papier. Mais comment ces suites de nombre doivent-elles être manipulées, pour qu'elles soient le mieux utilisées possible ? Et peuvent-elles se suffire à elles-mêmes, pour construire une équipe parfaite ?



Matball, ou footiques ?

Objectivité chiffrée, star déglorifiée

Navas au milieu, attention à la boulette

Spé maths pour Pep, Mou, Loco, Klopp et Conte

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Billy Beane est un génie. Reconnu aussi bien par les amateurs de ballon que par les admirateurs de Brad Pitt, qui a mis ses talents de comédien au service du réalisateur Bennett Miller pour jouer le rôle de l'Américain. Sorti en 2011, le film intitulé- ou, en France - raconte l'histoire d'un ancien joueur de baseball devenu directeur général des Athletics d'Oakland et employant une approche sabermétrique pour gagner en dépit du manque de moyens financiers de son employeur.En d'autres termes, le bonhomme a utilisé au début des années 2000 un ensemble de chiffres pour créer une des meilleurespossibles du pays en matière de ratio masse salariale/résultats. Une aventure véridique donc, qui a modifié en profondeur les mentalités et les méthodes employées par les dirigeants exerçant dans son sport. Alors, pourquoi en serait-il différemment dans le football ? Les mathématiques n'auraient-elles pas leur mot à dire, lorsque la batte disparaît et que les pieds prennent le pouvoir ?En réalité, les statistiques se sont déjà imposées dans le monde de Cristiano Ronaldo et continuent d'allonger leur chemin. «, amorce Paul Sada, mathématicien et passionné de foot.» Ok. Mais comment faudrait-il, dans l'idéal, manier les chiffres à la mode Beane pour construire une équipe prête à relever tous les défis ?Pas si compliqué à expliquer répond l'expert, mais bien plus difficile à mettre concrètement en place : «» Avec, au bout, l'instauration d'un algorithme complexe définissant quel joueur doit être titularisé dans le onze plutôt qu'un autre et associant différents critères pour trouver l'association parfaite entre partenaires.Ces fameux critères, quels sont-ils ? Là est toute la question. Ratio nombre de tirs tentés/nombre de buts marqués pour un attaquant, nombre de passes entre tel et tel joueur, pourcentage de tacles réussis dans sa propre surface pour un défenseur, pourcentage de touches réalisées avec de l'élan... Les possibilités sont infinies, et dégoter celles qui augmentent le plus la probabilité de victoire relève d'une difficulté assez élevée.Cas pratique ultra simplifié, avec le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani comme numéro un, Neymar en deux, Kylian Mbappé en trois... Stars ou pas, chaque nom est remplacé par un numéro. Croulant sous un boulot monstre et testant un maximum de paramètres liés - ou non - à un fort taux de victoires (interventions dans les seize mètres, penalty raté, kilomètres parcourus...), le statisticien de Thomas Tuchel remarque que les succès de la capitale ont très souvent lieu lorsqu'un de ses milieux fait plus de quinze interceptions dans la rencontre. L'Allemand s'empare de la feuille de stats de son assistant, et choisit le joueur qui réalise le plus d'interceptions par match sur une année., reprend le spécialiste, qui n'a pas d'algorithme pour établir des équipes, mais qui en a en revanche créé un nommé L'Algo de Paulo pour prédire leurs résultats » L'objectif étant toujours, à terme, que tout soit regroupé dans un seul algorithme aussi précis qu'efficace à ajuster suivant le rôle du joueur.Autre facteur à absolument prendre en compte, au moment de coucher sa liste sur papier : l'adversaire. Là encore, il convient de scruter attentivement les critères majoritairement présents lors de victoires obtenues par l'équipe à affronter. Cette dernière a tendance à s'imposer quand elle a la possession ? Privilégions les éléments qui savent monopoliser et faire circuler le ballon. «, embraye Paul Sada.S'ils ne peuvent pas encore s'appuyer sur un algorithme hyper développé, les meilleurs entraîneurs modernes de la planète ont bien sûr compris l'intérêt des maths dans le foot et sont fortement influencés par la géométrie ou les chiffres. Les exemples sont légion : les triangles de Pep Guardiola, la réflexion de José Mourinho, la quête du temps par le (contre-)pressing de Jürgen Klopp, la limite des espaces par la défense à trois d'Antonio Conte... «, note le mathématicien.LocoD'où la question, qui effraie certains : en cas d'apparition d'algorithmes défiant toute intelligence sportive, n'est-on pas à l'orée d'un foot déshumanisé qui ressemblerait davantage à un jeu vidéo où il suffirait de mettre les plus rapides en attaque pour gagner et où le charme de l'incertitude ne se manifesterait plus ? «, rassure Paul, qui gagne sa vie en liant foot et maths.» , même si PES avait eu la bonne idée d'inclure des flèches pour donner de la place au prépondérant aspect mental. Et de conclure : «