Comment Brentford a offert un maillot arc-en-ciel à Alaphilippe

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a ramené le maillot arc-en-ciel à la maison. Une première pour un Français depuis 23 ans. Mais les spécialistes capillaires savent très bien que cette période de disette n'a rien d'un hasard.

Les Bees volent sans Stewart...

Le mulet n’est pas encore l’apanage des ringards...

Laurent Brochard porte la couette au sommet...

Le port du casque met un pet aux ambitions tricolores...

Thomas Voeckler met des patates en soirée...

... avant de conduire Julian Alaphilippe au titre de champion du monde

Par Mathieu Rollinger

Il en a gros sur la patate, le petit Roderick. Lui qui a bouffé du foot à la louche, servi grassement par son coach de père ou son frère fana de joueurs écossais comme George Young et Gordon Smith. Lui, le gamin du nord de Londres, qui porte lesd’Arsenal dans son coeur. Pourtant, à 15 ans, c’est à Brentford qu’il tente sa chance. Mais le club de troisième division ne trouvera pas l’essai concluant. La suite de l’histoire ? Roderick deviendra Rod Steward, alias «» , une légende du rock reconnaissable notamment avec une iconique coupe mulet. Et rien ne dit que le foot anglais aurait accepté une telle excentricité.À la fin des années 60, le phénomène de mode est tel que Paul McCartney et David Bowie en Angeterre, puis Johnny Hallyday et Francis Cabrel en France, se font les chantres de la nuque longue, avant que celle-ci conquiert d’autres sphères. «, explique aula spécialiste de la coiffure Pamela Church Gibson.» S’il n’a pu influencer son sport sur les pelouses, Rod Stewart a donc réussi à le faire sur le terrain capillaire.Mais d’autres sportifs ont aussi succombé à la même vague que les footeux Rudi Völler, Chris Waddle ou Tony Vairelles. Laurent Brochard en fait justement partie, et tant pis si cela ne plait pas à ses camarades du peloton. L’Irlandais Sean Kelly, vainqueur de la Vuelta 1988, ne manque pas l'occasion de tester son français, appris en 1976 auprès de Jean de Gribaldy, lors d’une expérience de six mois au Vélo Club de Metz. Et quand le rouquin croise Laurent Brochard, alors jeune coureur, il ne mâche pas ses mots. «, raconte Brochard à Be Celt "c’est pas correct, ça fait trop star de rock n’roll !" » . Qu’importe, en 1997, Brochard porte haut les couleurs de la France en devenant champion du monde de cyclisme sur route avec un mulet des plus grands effets. À Saint-Sébastien, le coureur de la Festina règle au sprint la course en ligne des championnats du monde et succède à Luc Leblanc, dernier maillot arc-en-ciel français, sacré en 1994 à Agrigente. C’est bien, c’est beau, c’est Broch’.Le 12 mars 2003, la mort d'Andrei Kivilev, le 12 mars 2003 pendant Paris-Nice bouscule les consciences et pousse l’UCI à obliger les coureurs à enfiler un casque. Au grand dam de Laurent Brochard. «, soufflait le Manceau.» Problème : si on ne distingue plus Lolo dans le peloton, on n'arrive même plus à apercevoir de Français sur le podium des Mondiaux... En effet, en dehors des médailles bronze de Jean-Cyril Robin (1999) et Anthony Geslin (2005), puis de l’argent de Romain Bardet (2018), la délégation française a fait chou blanc lors deux dernières décennies.À l’été 2019, c’est depuis sa moto France Télé, que Thomas Voeckler officialise sa nomination au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Un type qui passe bien à la télé, est apprécié du public et des journalistes, qui l’ont surnommé à longueur de grandes boucles "Tiblan". Erreur, car celui qui a grandi en Martinique était appelé d’une toute autre manière dans le peloton : lui, c’était "Francis". Un reliquat des soirées de fin de saison en sport-études. «Trainspotting.» , explique-t-il dans le dernier numéro de. Si Voeckler assure que sa réputation de bagarreur est largement exagérée, il suffit de jeter un oeil à la gueule du personnage du film de Danny Boyle : leest l’heureux propriétaire d’une superbe nuque longue.Avec un tel capitaine de route, pas étonnant de voir l’équipe de France retrouver enfin le chemin du succès. Et si c’est grâce à son punch que Julian Alaphilippe a pu faire sauter le train belge de Wout van Aert dans la Cima Gallisterna, puis s’imposer à la pédale sur le circuit d’Imola, le Montluçonnais a certainement dû apprécier ce signe du destin. Car son papa Jo, décédé en juin dernier, était une petite star locale, écumant les bals dans l'Allier ou le Berry. Son plus grand fait d’armes : assurer la première partie d’un homme portant beau le mulet : Johnny Hallyday.