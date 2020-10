Comment se masturber devant Leeds-City

Ce samedi, à l’occasion de l’accouplement orgasmique entre Manchester City et Leeds United en Premier League, Pep Guardiola et Marcelo Bielsa se retrouvent pour une parade nuptiale qui en fait fantasmer plus d’un. Si des sommets de beau jeu sont atteints, le nirvana pourrait rapidement inonder les cerveaux envoûtés des fans devant la rencontre. Qu’ils soient groupies de Pep, de Marcelo ou d'aucun des deux. Alors, comment prendre véritablement son pied devant ce match ? Eléments de réponse, tout en douceur, avec des spécialistes de la question.

Par Douglas de Graaf

Tous propos recueillis par DDG

Bonne nouvelle ! Ce samedi, à 18h30, pas besoin de chercher pendant des heures un potentiel film rêvé pour la traditionnelle séance hebdomadaire (ou quotidienne, voire mensuelle) de plaisir solitaire. L’acte sexuel entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Leeds United de Marcelo Bielsa devrait, en théorie, amplement suffire au bonheur de chacun. Et pour cause : quand la philosophie des deux managers exprime sa quintessence sur le terrain et que leurs plans de jeu sont respectés à la lettre, le résultat est de l’ordre du Beau. Du grandiose, même. Un esthétisme tel qu’il en devient jubilatoire... jusqu'à l'orgasme.Quel détracteur de Guardiola ou de Bielsa n’a jamais accusé leurs groupies deaveuglément sur le jeu proposé par ces deux penseurs ? Quel fan n’a jamais éprouvé ce sentiment de jouissance devant les trésors d’inventivité déployés par leur équipe de cœur ? Et sans l’avouer (aux autres, et encore moins à soi-même), qui n’a jamais caressé l’idée d'ôter doucement son bas pour voir si cette sensation pourrait servir de base à un acte de kiff en solo ?Jules, coach sexuel à Madintouch (site web consacré à la promotion d’une sexualité libérée), en est convaincu : le football attire intrinsèquement un large public, en quête de sensations fortes., philosophe le spécialiste. Le regard des autres, l’effroi dans le regard de ce pote qui se fait machinalement agripper la cuisse sur le canapé quand la tension du match est à son comble : voici donc ce qui empêcherait les pulsions sexuelles de s’exprimer. Bien dommage selon Alain Héril, sexothérapeute en Essonne, qui assure que c’est à deux (ou même à trois, ou à quatre) que l’on est susceptible de prendre le plus de plaisir devant un match.(aussi appelées "hormones du bonheur", N.D.L.R)(l’hormone de l’amour et de l’attachement, N.D.L.R).Et tout seul, alors ? Chose moins évidente, pour le sexologue parisien Philippe Arlin :"Wah c'est trop beau, je m'en tape une !" » Conclusion : il faut au préalable qu'il y aitdu football, pour que l'entrejambe d'un fan puisse commencer à frémir. Explications avec la sexothérapeute Stéphanie Doe, qui se définit commeLeeds-Manchester City, justement, n'est pas n'importe quel match. Jeu de possession, phases de construction redoublant de créativité, mouvement effréné autour du porteur de balle, combinaisons et pressing haut... Pourtant, selon Jules de Madintouch, il ne s'agit pas de l'affiche de rêve pour prendre son pied à première vue :Avis aux amateurs de Burnley ou de la Ligue 2, donc. Mais à en croire les deux sexothérapeutes, chacun peut y trouver son compte., explique Alain Héril. Pas besoin ainsi de laisser ses mains vivoter en dessous de la ceinture, il suffit d'être un habitué du concept de masturbation intellectuelle pour pleinement se laisser aller devant Leeds-City. Quant à Stéphanie Doe, elle met le doigt sur une composante essentielle du jeu deset desBingo.Reste à définir les conditions optimales pour se mettre en (entre)jambes. Premier conseil de Stéphanie Doe ? Préparer le terrain :En clair, ne pas se concentrer uniquement sur l'acte en lui-même (la masturbation pendant le match), mais accorder aussi beaucoup d'attention aux préliminaires (la bière, ou le maillot). Deuxième pré-requis ? Se désintéresser du résultat, pour focaliser tout son intérêt sur la manière :La clé ?, solutionne celle qui n'est visiblement pas fan de l'Olympique de Marseille.Pour éviter l'éjaculation précoce après un 2-2 dès le quart d'heure de jeu, mieux vaut donc échelonner ses efforts sur toute la durée d'un match., recommande Alain Héril. Et plus si affinités ? Il n'appartient qu'au fan de jouer la prolongation, après le dernier coup de sifflet. Selon la volonté de l'arbitre, bien sûr.