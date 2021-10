Comment Ansu Fati a failli signer à Nice en 2019

Aquí el padre de Ansu luciendo con la camiseta del Niza: el fichaje estuvo al caer. También Chelsea, West Ham y Juve preguntaron por él pero se encontraron con un problema: no tenía pasaporte comunitario. Luego la renovación con el Barça hasta 2022. https://t.co/fiXg9y0Hbe pic.twitter.com/H1B0VFA3PX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 1, 2021

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacré rendez-vous manqué.Qui est donc ce monsieur qui tient un maillot de l’OGC Nice floqué « Fati » à l’Allianz Rivera ? Facile, c’est Bori, le papa. La vraie question, c’est que fout-il là ? Le journaliste Matteo Moretto lâche l’info ce vendredi : en janvier 2019, tout était ficelé pour que le crack barcelonais rejoigne les Aiglons. Après plusieurs réunions entre novembre 2018 et janvier, les précontrats sont signés et tout semble réglé. Sauf que le petit Ansu, alors dix-sept ans, n’aurait pas présenté son passeport communautaire.Bizarre, d’autant plus que malgré sa nationalité bissaoguinéenne, il aurait dû en avoir un, le pays ayant ratifié l’accord de Cotonou en 2000 (accord européen visant à intégrer certains pays africains en rendant leurs citoyens « communautaires » footballistiquement parlant). Toujours est-il que pour avoir le passeport espagnol, il devait continuer de jouer à Barcelone, ou au moins en Espagne. Une lourdeur administrative qui a également climatisé la Juventus, Chelsea et West Ham. Valence aurait pu rafler la mise en proposant 50 000 euros de plus à l’adolescent, mais l’agent de l’époque a convaincu la pépite de prolonger au Barça.La suite, on la connait.