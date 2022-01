La Guinée équatoriale, faste & furia

Alors que les Comores, tombées héroïquement en huitièmes de finale face au Cameroun, et la Gambie, qui a déjà plus que réussi son tournoi, se partagent la gloire adjointe au traditionnel Petit Poucet, la Guinée équatoriale fait tranquillement son chemin et s'apprête à croiser le fer avec le Sénégal, pour une place en demi-finales. Coup de projecteur sur une sélection discrète, mais sûre de ses forces, et à l'identité bien particulière.

#PlusDeCAN2021 - Federico Bikoro ?? : "On est venus ici se faire plaisir et les résultats nous accompagnent (..) On ira au bout ! On va transpirer le sang si c'est nécessaire pour avoir cette finale!" Belle réaction de l'attaquant du Nzalang Nacional dans SOIR DE CAN pic.twitter.com/PLOxmr6j61 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 26, 2022

C'était la scène la plus cocasse de ce triste huitième de finale entre le Mali et la Guinée équatoriale . Frustré, le milieu malien Amadou Haïdara fait signe à l'arbitre après une énième faute et tire une belle grimace en mimant un plongeon avec ses mains. Une pique à destination d'Ibán Salvador Edú, l'offensif adverse, jamais le dernier pour se retrouver au sol au moindre contact et réclamer une faute., synthétise Sébastien Migné, à la tête de la sélection équato-guinéenne juste avant qu'une pandémie mondiale ne le contraigne à quitter son poste, d'un commun accord avec la Fédération.L'Algérie l'a appris à ses dépens, lors de sa défaite en poules (0-1) face à cette équipe de Guinée équatoriale : le trapu aux cheveux roses avait même été élu homme du match., détaille Migné. Le lien de parenté est tout trouvé : sur les 28 joueurs envoyés à la CAN, plus de la moitié ont aussi la nationalité espagnole, et la plupart n'avaient jamais connu leur pays d'origine avant de le représenter.La Guinée équatoriale est encore aujourd'hui le seul pays de son continent où l'espagnol est langue officielle., avance Darus Sidoine Keunang, docteur en histoire des relations internationales à l'université de Douala.En plus d'enchaîner les scrutins présidentiels le donnant vainqueur à 97% le plus démocratiquement du monde, Teodoro Obiang met son pays dans un état de pauvreté extrême, alors même que la Guinée équatoriale est un des États les plus riches d'Afrique grâce à sa manne pétrolière. Outre sa gestion délirante et catastrophique du pays , le dictateur pense à investir dans son équipe nationale au début des années 2000 pour en faire une vitrine honorable. Les infrastructures fleurissent, au point de coorganiser la CAN 2012 avec le Gabon et d'être l'hôte en catastrophe de la CAN 2015, après le désistement du Maroc, inquiet d'apporter sur son territoire le virus Ebola.Auparavant largué même au niveau régional, le pays commence en parallèle à faire les yeux doux aux ressortissants de sa diaspora au début du siècle, conscient du vivier que celle-ci lui offre. Débarquent donc des joueurs nés et formés en Espagne, biberonnés au, qui ne voient pas le football autrement que par le prisme du collectif. Comme Emilio Nsue, champion d'Europe U19 avec l'Espagne en 2007, ou Carlos Akapo, le capitaine, unique joueur du groupe évoluant en Liga, à Cadix. Autant de joueurs qui savent ce que la sélection équato-guinéenne doit à l'Espagne., confiait le 4 janvier dernier àRubén Belima, l'ailier du CF Hércules d'Alicante., affirme Migné, qui a aussi dirigé le Kenya et le Congo.En témoignent les sorties médiatiques toujours très guerrières des joueurs du, comme celle de Federico Bikoro au micro de Canal+ Sport Afrique.Pourtant privée de son meilleur joueur Pedro Obiang, le milieu de Sassuolo, c'est la plus petite des trois Guinées engagées dans cette Coupe d'Afrique qui écœure un par un ses adversaires en faisant montre d'une solidité et d'une solidarité exemplaires, et qui n'a plus encaissé un seul but depuis sa défaite face à la Côte d'Ivoire. Tout sauf une surprise, pour Sébastien Migné., conclut-il. Le Sénégal sait à quoi s'attendre.