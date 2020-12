Commando Ultra, à jamais le premier

Largement inspiré par les tribunes italiennes, un petit groupe de supporters marseillais décide d’imiter le mouvement en France. Parce qu’un match se regarde debout, un fumi dans la main et une écharpe « en nœud de cravate » . Retour au début des années 1980, à la genèse du Commando Ultra, le premier groupe ultra français.

« Faire venir Mars à Marseille »

« L’un des fondateurs des Boulogne Boys a même dormi à la maison, eh ouais. Nous, on accueillait tout le monde. »

Gaëtan Zampa, FR3 et Les Gendarmes de Saint-Tropez

Lors de sa première réunion avec les ultras, rue Paradis, Bernard Tapie déclare à son bras droit, Michel Grisoli : « Je les veux. »

Baby-foot, Sambo banane et raggamuffin

« Sont-ce des terroristes ? »

« Quand on ramenait des drapeaux, les gens du virage les découpaient avec des ciseaux parce qu’ils disaient qu’ils ne voyaient plus le terrain. »

Zeus, le Heysel et Action directe

Par Anthony Cerveaux et Lucas Duvernet-Coppola, à Marseille

Coincé entre le Vieux-Port et le quartier du Panier, en plein centre de Marseille, le salon de thé littéraire Cup of Tea offre une agréable vue sur Notre-Dame-des-Accoules. Le propriétaire des lieux s'appelle Gilles. Fin 2014, ici-même, il a réuni plusieurs amis dans son salon de thé pour évoquer quelques souvenirs en terrasse, à l’ombre des canisses. Il a une bise, une blague, et une tape dans le dos pour chacun. Si certains se retrouvent parfois autour d’une bière ou d’un pastis, d’autres ne se sont pas revus depuis presque vingt ans. Ce n’est pas le cercle des poètes disparus, mais des retrouvailles entre les fondateurs du Commando Ultra, le premier groupe de supporters ultras en France, créé trente ans auparavant, en août 1984.Veste en jean, gabardine, moustache, santiags, Docksides, camarguaises, Stan Smith, petit jean... C’est la fin des années 1970 à Marseille, et la petite bande n’est pas encore constituée. Ils habitent alors à la Rose, dans les quartiers nord, à la Belle de Mai, dans le centre, à Endoume, à côté de la plage des Catalans, dans les quartiers plus chics du sud, ou à La Ciotat. L’Olympique de Marseille végète alors dans les méandres du classement. Le stade Vélodrome n’a rien à voir avec ce qu’il est aujourd’hui. Le virage sud, faute de monde, est le plus souvent fermé. Cinq mille spectateurs peinent à remplir les travées., resitue Marco, aujourd’hui expatrié sur une île à l’autre bout du monde et premier président du CU. Il y a bien quelques moments chauds, comme lors d’un Marseille-Southampton de Coupe des coupes 1977., se souvient Gilles, présent au stade ce jour-là.Dans le même temps, les premières images de supporters arrivent à Marseille. Victor, aujourd’hui vendeur de vinyles aux faux airs de Bob Dylan :Certaines images deou demontrent des tribunes colorées, prises lors des matchs de Coupe d'Europe. De quoi donner des idées aux minots disséminés ici ou là dans la tribune., se souvient Gilles.Jean-Claude a lui confectionné un drapeau pour représenter le sud de la France qu’il agite tout seul. Mais le vrai choc va venir d’Italie. D’un Juve-Ajax auquel assiste Marco, père sicilien, mère sardo-napolitaine, 16 ans à l’époque., il organise alors un déplacement à l’occasion d’un derby de Turin., se souvient Marc, derrière ses lunettes. Pedro, un fondateur lui aussi, synthétise :Hélas, le public français n’a pas envie d’être obligé de se lever, ni de ne pas voir le match à cause de quelques gamins qui agitent des bouts de tissu rafistolés à l’arrache. Jean-Claude, premier à lancer les chants dans le groupe :"On s’en bat les couilles de tes chants, assieds-toi."Gilles abonde :Il faut dire que le changement que veulent insuffler ces jeunes est radical., remet Pedro. Les premiers déplacements sont l’occasion de revendiquer son appartenance à la cité phocéenne, et de provoquer gentiment la police et les locaux., en rigole encore Gilles. Un autre souvenir :"Libérez Zampa! Libérez Zampa!"Mais les ultras sont les seuls à rigoler. Le journaliste duRené Voléry prend sa plume pour dénoncer ce nouveau mouvement. Quant aux autres supporters présents dans le virage, ils signent une pétition qu’ils remettent à la direction du club afin d’exclure les ultras de cette partie du stade. Aucun problème : puisqu'on n'a plus envie d’eux et qu’ils veulent se voir lors des résumés de match sur l’antenne local de FR3, la trentaine déménage en quarts de virage nord Ganay,, précise Damien, bon chic bon genre. À l’arrivée, beaucoup de gens suivent,C’est l’été 1984, l’OM fait officiellement son retour dans l’élite après quatre années de D2, et le premier groupe ultra français va bientôt voir le jour officiellement.Première habitude prise par les ultras : allumer des torches à l’entrée des joueurs. Dans une ville portuaire, ces feux habituellement utilisés comme signalisation de détresse pour les bateaux ne manquent pas :, se rappelle Pedro, désigné maître ès feu d’artifice. Et quand les stocks des pêcheurs sont vides, les supporters se transforment en apprentis sorciers. Victor, hilare :Il n’empêche : le groupe se développe, et le club aimerait bien qu’il ait une existence officielle. Le 31 août, lors d’un match contre le Racing Paris, Marco propose un nom : le Commando Ultra, déjà utilisé par des groupes à Naples, ou à Rome., jugeait l’intéressé. Tout le monde accepte. Le mot « ultra » fait son apparition sur les grillages du quart de virage nord pour la première fois lors d’un derby face à Toulon.Mais les activités sont loin de se résumer au stade. Après les matchs, la bande va manger un kebab frites accompagné d’un Sambo banane au Pharaon, sur le cours Saint-Louis, à l’entrée de Belsunce. Puis direction le bar Le Cortès, rue de Rome, à deux pas de la préfecture. Le patron les a à la bonne et les laisse peindre banderoles et drapeaux, entreposer du matériel et squatter le baby-foot à l’étage. Quand elle ne pense pas au foot, la joyeuse bande part faire la bringue dans le quartier de l’Opéra, au Rose bonbon, fumer des joints en regardant leur ville depuis les marches de la Bonne Mère, ou faire un bowling boulevard Notre-Dame,. Eux qui ont grandi sous l’influence des mods et de la new wave, avec The Cure ou AC/DC dans les oreilles, découvrent aussi le reggae et le raggamuffin, qui déboule à Marseille au même moment, en 1984, avec Massilia Sound System. Jo Corbeau, l’un des fondateurs du groupe, est même invité à chanter dans le virage des ultras l’une de ses chansons phares,, raconte le chanteur. C’est l’époque où les rockers, les premiers rappeurs du centre ville et les rockabillies font la fête tous ensemble. D’un coup, Marseille n’est plus cette ville où, dit Victor. Au sein du Commando Ultra, des fils de chirurgien côtoient des fils de prolo, des gens d’extrême droite coudoient des gens d’extrême gauche., dit Fabrice, entre deux gorgées de bière. Dans leurs lycées, chacun fait du prosélytisme à sa façon. Pedro fait des quêtes, sollicitant même les professeurs.La renommée de la petite bande dépasse bientôt les frontières provençales. Des Niçois, mais aussi des Parisiens, où le mouvement ultras arrive en 1985, se déplacent jusqu’à Marseille pour prendre la leçon., dit Jean-Claude, cheveux courts et épaules carrées.Les Marseillais, eux, continuent leur apprentissage en se rendant encore et toujours en Italie., raconte Victor. C’est au retour d’une de ces virées transalpines que la rengaine la plus célèbre du Vélodrome est imaginée. Gilles, son compositeur :"Hooooooooo... Forza Juve"Désormais familiarisés avec les us et coutumes du mouvement, les ultras décident de poser pour la première fois leur bâche Commando Ultra à l’extérieur en mars 1985. Ils sont une quarantaine dans le car à destination de Monaco. À l'entrée des joueurs, ils allument 20 torches SNCF, glanées gare Saint-Charles quelques jours plus tôt. Le début du match est retardé de 15 minutes. Au micro de Canal+, Charles Biétry commente, ahuri :Michel Denisot est nettement plus inquiet :s’interroge-t-il en direct. La question va trouver une certaine résonnance. D’autant que les ultras ne sont pas les derniers quand il s’agit d’expérimenter les conneries, comme lorsqu'un des leurs balance un pétard de calibre mammouth dans la guérite du type chargé de changer les ardoises du score sur le panneau d'affichage., resitue Victor,"Change pas le score ou on te fume !"Au-delà du folklore, le CU fait parfois le coup de poing., précise Sylvain, short et T-shirt OGM, pour Organisme génétiquement marseillais. Les matchs les plus chauds ont lieu lors du derby face à Toulon., raconte Marco.Gilles :Et des, comme les appelle Gilles, il y en a eu :"Weiss und blau korps" (un groupe d'extrême droite, N.D.L.R.)En 1986, un nouveau personnage pose ses valises à Marseille : Bernard Tapie. L'entrepreneur a pour mission de relancer un club qui vient de frôler la faillite. Lors de sa première réunion avec les ultras, rue Paradis, le boss déclare à son bras droit, Michel Grisoli :Ce dernier, homme de confiance chargé par Tapie de l’animation du stade, retrace le contexte :, explique Marco. Tapie a quand même une condition en échange de sa protection : il faut changer de nom., retrace Marco. Gilles :Il faut dire que le Heysel n’est pas de nature à rassurer l’opinion sur le public des stades de football.(Direction de la sécurité du territoire, N.D.L.R.), s’amuse Grisoli des années plus tard.C’est au Quick de la place Castellane que le CU se réunit pour réfléchir à son avenir. Quelques jours avant la finale de Coupe de France face à Bordeaux en 1986, les ultras rédigent, à la main, un communiquéCommando Ultra s’appelle désormais Ultras Marseille, et une main de Zeus tenant un éclair, rappelant les origines grecques de la ville, remplace la tête de mort. Avec ce toilettage, ils sont prêts à envahir la capitale. Une voile de 40 mètres de long, 5 000 ballons bleu et blanc, des milliers de rouleaux de PQ senteur lavande et le traditionnel mur de fumigène, le Parc des Princes n’avait jamais abrité pareille kermesse. Une finale, certes perdue, en forme de déclic pour beaucoup."Ce que font ces petits jeunes, c’est très bien", remet Gilles. Dès la saison suivante avec Tapie aux manettes, l’OM change de dimension. Papin et Förster rejoignent le Vieux-Port. Les ultras quittent leur berceau du virage nord pour le virage sud amorphe. Ils ne bougeront plus. Plus de trente ans plus tard, les anciens combattants, redevenus Commando Ultra entre-temps, ont toujours la passion de l’OM, un peu moins celle du stade. Le jour de leur 30 piges, le 31 août 2014, ils mobilisent tout de même un cortège derrière une bâche « Vieille Garde » et prévoient un déplacement tous ensemble dans la saison. Histoire de marquer le coup., dit Gilles.