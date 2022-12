Combiné Coupe du Monde cote @2,50 avec Portugal & Maroc - Espagne !

Bonus ParionsSport : Misez 50€ ⇒ Récupérez 100€

Exemples du Bonus ParionsSport

Notre combiné sur les 8es de mardi

Maroc - Espagne :

Portugal - Suisse :

Si vous misez par exemple sur le pari "Plus de 1,5 buts Maroc - Espagne", et sur la victoire du Portugal face à la Suisse, dans un pari combiné, la cote atteindra :

Profitez de 100€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer notre combiné avec d'autres bonus disponibles chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant le Mondial, le Bonus ParionsSport En Ligne est de 100€ et très facile à comprendre :Vous misez votre 1er pari jusqu'à 50€ et vous obtenez le double du montant de votre mise en bonus !- Vous faites un 1pari 50€ ⇒ Vous récupérez 100€- Vous faites un 1pari 25€ ⇒ Vous récupérez 50€Vous pouvez réaliser votre 1pari sur n'importe quelle cote.Ceest à durée limitée et se termine dans 7 jours.Très belle opposition de style mardi entre deux équipes voisines et rivales : le Maroc et l'Espagne. D'un côté, le Maroc est une sélection assez inexpérimentée à ce niveau puisqu'elle s'apprête à jouer son premier 1/8de finale depuis 1986, et qui pratique un jeu direct et verticale, basé sur l'offensive. Avec leurs joueurs offensifs de qualité tels que En-Nesyri, Boufal ou encore Ziyech et des latéraux très entreprenants tels que Hakimi et Mazraoui, les Lions de l'Atlas sont capables de poser de sérieux problèmes à une formation espagnole fidèle à elle même. Celle-ci continue d'avoir le contrôle du ballon et si elle peine parfois à mettre en danger le bloc adverse, elle a tout de même marqué sur chacun de ses 3 premiers matchs. La Roja possède en plus un numéro 9 digne de ce nom en la personne d'Alvaro Morata qui a lui aussi marqué à chaque match depuis le début du tournoi. Il est donc possible de voir plusieurs buts dans cette rencontre.Eliminé en 1/8de finale de la dernière édition de la Coupe du monde et du dernier Euro, le Portugal arrivait au Qatar avec de plus hautes ambitions cet hiver. Pour la dernière Coupe du monde de Cristiano Ronaldo, la Seleção portugaise affiche un effectif particulièrement bien armé sur le papier capable de prétendre à son premier titre mondial. Plutôt convaincants avec des victoires relativement assurées face au Ghana (3-2) et surtout contre l'Uruguay (2-0), les Lusitaniens ont juste été défaits par la Corée du Sud lors de leur dernier match sur lequel ils ont plutôt fait tourner. Pas de quoi a priori mettre en péril leur confiance avant ce 1/8de finale. En face, la Suisse avait fait un gros coup l'an dernier lors de l'Euro en sortant l'Equipe de France mais elle n'affiche pas la même puissance offensive que le Portugal. Mise en difficulté par le Cameroun malgré la victoire pour son premier match (1-0), laa ensuite été battue par le Brésil (1-0) avant de lutter contre la Serbie pour arracher leur qualification (3-2). Malheureusement pour eux, les Helvètes sont un ton en-dessous des Portugais qui, comme la France, avait mis au repos pas mal de titulaires sur leur 3match de poule. Reposé et plus talentueux devant, le Portugal pourrait ainsi valider sa qualification pour les quarts de finale.chezqui vous offre!!!- Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari- Misez par exemple votre 1pari de 50€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Peu importe le résultat du combiné, vous récupérez 100€ de bonus pour continuer à miser !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavec