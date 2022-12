Combiné buteurs sur les demies : Plus de 850€ à gagner avec Mbappé & Messi !

Déposez 100€ et misez DIRECT chez ZEbet

L'Argentine a bien mal débuté ce Mondial au Qatar en perdant dès son entrée en lice face à l'Arabie Saoudite. En revanche, l'a trouvé la bonne formule depuis. Cela lui a permis de s'adjuger la 1place de son groupe avant de se défaire de l'Australie en 8(2-1) et des Pays-Bas en quart (2-2, qualification suite aux tirs au but) pour accéder au dernier carré. Le sélectionneur Lionel Scaloni se repose bien évidemment sur l'excellente forme de Leo Messi. A 35 ans, labrille de mille feux pour la dernière Coupe du Monde de sa carrière. Buteur à 4 reprises depuis le début de la compétition, le Parisien porte sa sélection dans le domaine offensif. Les mauvaises prestations de Lautaro Martinez lui confère par ailleurs un rôle de finisseur qu'il endosse à merveille. Buteur contre l'Australie et face aux Pays-Bas, il compte bien récidiver ce mardi afin de se qualifier pour une seconde finale de Coupe du Monde après 2014.L'équipe de France est encore en lice pour défendre son titre de champion du monde au Qatar cette année. Depuis le début de la compétition, les Bleus affichent un potentiel offensif impressionnant, capable de faire sauter les verrous de n'importe quelle défense. Ce mercredi, ils sont opposés à la surprise du Mondial, le Maroc. Bourreaux de l'Espagne en 8et du Portugal en quart, les Lions de l'Atlas ne sont pas à prendre à la légère. Ils présentent une grande solidité défensive, en atteste l'unique but encaissé jusqu'à maintenant. En revanche, la sélection maghrébine pourrait être très amoindrie par les forfaits de 3 titulaires majeurs ce mercredi : les défenseurs Saïss, Aguerd et Mazraoui. L'équipe de France semble ainsi avoir les atouts pour mettre fin au rêve du Maroc. Pour cela, Didier Deschamps peut compter sur Kylian Mbappé et Olivier Giroud, 2 des 3 meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec respectivement 5 et 4 réalisations. Le Parisien a toujours dans l'optique de marquer l'histoire du football en finissant meilleur buteur de la compétition et semble capable de donner le tournis à tous ses adversaires. De son côté, Giroud est récemment devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et a encore décanté une situation compliquée contre l'Angleterre samedi dernier.