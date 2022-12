Coman était lui aussi malade mercredi soir

MDG

Il manquait quelqu’un mercredi soir, non ? L’équipe de France savoure sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Les Bleus se sont défaits du Maroc et rejoignent l’Argentine en finale, malgré quelques absences, pour cause de maladie. Si les deux titulaires habituels Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avaient été annoncés absents, car victimes de symptômes grippaux, c’est aussi le cas de Kingsley Coman. L’habituel remplaçant d’Ousmane Dembélé n’a pas joué mercredi soir, et c'est Randal Kolo Muani qui a écrit son histoire. Selon AS , la cause de ces forfaits serait, causée par les baisses de température au Qatar, mélangées aux climatisations dans les bâtiments.Mercredi, Didier Deschamps a confirmé que l’attaquant du Bayern avait. Ce virus ne doit pas se répandre, juste avant la finale de la Coupe du monde. Mais le coach des Bleus reste vigilant et(les malades). Rien d’alarmant pour le moment, mais on sait que le point faible de l’équipe de France est sa faible profondeur de banc.Peut-être que Jordan Veretout espère jouer pour la finale.