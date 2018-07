Des rocs et des coups de vent

SOFOOT.com // CDM 2018 // 8es // Colombie-Angleterre (1-1, 3-4)

Au-delà de la qualification de l'Angleterre aux tirs au but, on retiendra du huitième de finale entre les Three Lions et la Colombie le souvenir d'un match avec davantage de fautes (36 au total) que d'occasions de but. Après la rencontre, les deux camps se sont renvoyé la balle : Jose Pékerman, le sélectionneur colombien, se plaignant des simulations anglaises ; Gary Southgate, le coach de l'Angleterre, regrettant un match avec beaucoup de fautes. Mais pour une bonne bataille, il faut être deux.

545