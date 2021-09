Cologne et Leipzig dos à dos après un match exceptionnel

Cologne (4-1-3-2) : Horn - Schmitz (Özcan, 82e), Kilian, Czichos, Hector - Skhiri - Ljubicic, Duda, Thielmann (Schindler, 82e) - Uth (Ehizibue, 68e), Modeste (Andersson, 68e). Entraîneur : Steffen Baumgart.



RB Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi - Klostermann, Orbán, Simakan, Gvardiol - Haidara (Adams, 85e), Kampl - Nkunku, Olmo (Forsberg, 57e), Szoboszlai (Laimer, 90e) - Silva (Poulsen, 57e). Entraîneur : Jesse Marsch.

Six buts, dont quatre refusés, deux montants touchés et une intensité folle : ce Cologne - RB Leipzig aura été une superbe publicité pour la Bundesliga. Et pour ne léser personne, les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1), ce samedi au RheinEnergieStadion.Cinq minutes de jeu seulement, et les filets tremblent une première fois dans cette rencontre, mais André Silva, un pied hors jeu, gâche l'énorme travail de Christopher Nkunku. Le Français du RB Leipzig se distingue à nouveau quelques instants plus tard d'une lourde frappe qui vient s'écraser sur le poteau de Timo Horn. La réaction desest immédiate : superbe volée d'Ondrej Duda qui vient fracasser le montant de Péter Gulácsi, avant une fantastique envolée de Horn sur un coup franc à 25 mètres de Dominik Szoboszlai, venant ponctuer vingt premières minutes de folie. Un nouveau pion, signé Mark Uth après un service d'Anthony Modeste et refusé pour un hors-jeu de l'attaquant français, et les 22 acteurs rentrent aux vestiaires pour une pause méritée.Une baisse d'intensité à prévoir dans le second acte ? Que nenni. En l'espace de trois minutes, Modeste va planter à deux reprises : si le premier est refusé pour une position de hors-jeu, encore, le deuxième est d'abord annulé par Felix Brych puis validé avec l'aide de la VAR - extrêmement sollicitée ce samedi - après vérification de l'arbitre principal, ce dernier estimant que le contact d'Uth sur Mohamed Simakan n'était pas une faute. Un soulagement pour Modeste, ému aux larmes. Mais le scénario fou se poursuit, et Emil Forsberg force Horn à la parade avant de subir lui aussi l'intervention de la VAR sur une frappe subtilement déposée dans les buts de Horn. Heureusement pour les hommes de Jesse Marsch, Amadou Haidara vient récompenser les efforts de son équipe en reprenant victorieusement de la tête un corner de SzoboszlaiUne intervention exceptionnelle et in extremis de Kingsley Ehizibue sur Nkunku, une parade décisive de Horn devant Yussuf Pulsen ainsi qu'une double parade miraculeuse, dans les derniers instants, de Gulácsi viennent clôturer une rencontre de haute volée (33 tirs au total) qui aurait aussi bien pu se terminer à 6-6.En un mot : wow.