Cologne dompte Schalke

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retour amer en Bundesliga pour Schalke, qui s’est inclinésur la pelouse de Cologne.Pour sa première dans l’élite après une saison passée à l’échelon inférieur, les joueurs de Schalke 04 ont d’abord pensé ouvrir le score dès la 11minute. Mais les longs instants de revisionnage de l’action par l’assistance vidéo ont finalement eu raison de la frappe à l’entrée de la surface de Zalazar. Et le RheinEnergieStadion peut se remettre à chanter. Quelques instants plus tard, Julian Chabot est tout proche d’ouvrir le score à son tour en coupant un centre au second poteau, mais il manque le cadre, pourtant vide. Si Schwolow repousse les assauts de Dietz (24) et Ljubičić (47), les joueurs de Gelsenkirchen sont de nouveau plombés par l’arbitrage vidéo et l’expulsion de Drexler pour une semelle sur Hector (35).Au retour des vestiaires, la supériorité numérique se fait ressentir et à la suite d'une belle combinaison sur corner, Jonas Hector décale Luca Kilian dans les six mètres adverses. Le défenseur allemand n’a plus qu’à se jeter pour ouvrir le score, pour de vrai cette fois. Les locaux continuent de monopoliser la balle et Florian Kainz profite d’une partie de billard dans la surface bleue pour ouvrir son compteur et doubler la mise. Mais voilà, les hommes de Frank Kramer n’abdiquent pas et Marius Bülter réduit l’écart en coupant au premier poteau un coup franc tiré par Ouwejan. Mais voilà, l’espoir est de courte durée et Ljubičić smashe une tête au point de penalty et refait le break avec l’aide du poteau et du dos de Schwolow. En toute fin de rencontre, Maina offre une munition intéressante pour alourdir la note, mais ni Olesen ni Adamyan ne peuvent reprendre devant le but vide.À ce rythme-là, la saison risque d’être longue.Schwäbe - Schmitz, Kilian, Chabot (Pedersen, 76), Hector - Schindler (Adamyan, 61), Skhiri, Kainz (Maina, 76) - Ljubičić (Olesen, 80) - Dietz (Lemperle, 86), Thielmann.Steffen Baumgart.Scholow - Brunner, Yoshida, Kaminski, Ouwejan - Kral, Krauss (Latza, 77), Zalazar (Bülter, 58) - Drexler, Polter, Mohr (Flick, 77).Frank Kramer.