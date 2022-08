Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 44e épisode, direction l'hiver 2004 et l'étonnant transfert de Collins John. Recruté par Fulham pour pallier le départ de Louis Saha, le Néerlando-Libérien de 18 piges est présenté dans la foulée à Craven Cottage aux côtés de son homonyme inversé : John Collins.

« J'avais évidemment entendu parler de John Collins »

« Dans le vestiaire on avait tous souri du fait qu'il avait presque le même nom que notre ancien coéquipier. Vu que j’avais été champion de France à Monaco avec lui en 1997, je lui ai un peu parlé du vrai John Collins. Il avait du boulot devant lui »

Plutôt deux fois qu’une

This Collins John hit = ?Watches on repeat ? #TBT pic.twitter.com/3kw41e2qY1 — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 17, 2019

Par Maxime Renaudet

Propos de Martin Djetou recueillis par MR.

Le 31 janvier 2004, alors que la fenêtre des transferts va bientôt se refermer, Fulham tente un dernier coup de poker. Lesde l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed viennent de s'offrir l’attaquant de Twente, Collins John, pour 3,5 millions d'euros. Le joueur de 18 piges, également courtisé par Manchester City et le PSV Eindhoven, a décidé de rejoindre le club de Premier League après deux appels : celui du coach Chris Coleman et celui du gardien Edwin van der Sar. «, résumait-il au site britannique PlanetFootball en avril 2020.» Hélas, après une présentation étonnante et des débuts grandiloquents, le rêve éveillé de Collins John ne durera pas longtemps, au point de se demander si le poids du nom n’était pas trop lourd à porter.Le jour où Collins John paraphe son contrat de cinq ans avec l'équipe de Steed Malbranque, les supporters desont déjà fait leurs petites recherches sur le joueur. Ils savent qu’il a inscrit neuf buts en 18 matchs d’Eredivise avec Twente, mais que c’est un pari osé car il n’a pas encore une seule saison pleine dans les jambes. Qu’importe, car sept jours après le départ pour Manchester United de Louis Saha, auteur de 13 buts en 20 matchs de Premier League, il faut du sang neuf pour suppléer Brian McBride, Facundo Sava et Barry Hayles. Ces derniers ne vont pas tarder à le découvrir sur la pelouse de Craven Cottage, car les dirigeants le présentent au public et à ses coéquipiers dans l'après-midi, lors de la réception de Tottenham.Hasard du calendrier, l’ancien joueur de Fulham John Collins étant à Londres pour rendre visite à des amis, le jeune retraité en profite pour se rendre au stade dans le costume de VIP. Mais ce que ne sait pas celui que Jean Tigana a fait terminer sa carrière avec la réserve des, c’est qu’il va croiser son homonyme palindromique dans le tunnel du stade et participer malgré lui à sa présentation. «, expliqua plus tard Collins John.» En revanche, ses premiers mois à Fulham ne seront pas très drôles puisqu'il arrive avec un petit pépin à une cheville et doit attendre le mois de mars pour jouer ses premières minutes avec sa nouvelle équipe.Alors, en attendant, le jeune John essaye de s’adapter à la vie anglaise loin des siens et de se faire son propre nom, que ce soit dans la presse, sur les forums des supporters de Fulham ou dans le vestiaire. «» , rembobine Martin Djetou, alors prêté par Parme. Malgré ces comparaisons récurrentes avec l’ancien milieu écossais - qui a participé à la promotion de Fulham en Premier League en 2001 -, Collins John va bien se faire son propre nom.Plus précoce que la moyenne, Collins John se distingue dès sa deuxième apparition en championnat, le 10 avril, lors d’un déplacement à Leicester. Ce jour-là, celui qui a rejoint les Pays-Bas à six ans pour fuir la guerre au Liberia rentre à 28 minutes du terme, avant de planter son premier doublé en Angleterre. Plus jeune buteur du club en Premier League après cette rencontre, il remet le couvert deux jours plus tard face à Blackburn, inscrivant deux nouveaux buts. Ce seront ses quatre seuls de sa première demi-saison à Fulham - qui terminera 9au classement -, mais ils lui suffiront pour être appelé en sélection hollandaise en août 2004, huit mois après son arrivée en Angleterre. À même pas 19 ans, le frère aîné d’Ola John - qui évolue aujourd’hui en Arabie Saoudite après avoir joué à Benfica, Hambourg et Wolverhampton sans jamais percer - jouera au total 69 petites minutes avec lesde Marco Van Basten; et la saison suivante sera la plus aboutie de sa carrière, l'attaquant scorant onze fois en Premier League, dont ce bijou face à Middlesbrough.L'exercice 2006/2007 sera en revanche plus compliqué pour l’éphémère international hollandais, qui se crêpera le chignon avec Chris Coleman lors de la trêve hivernale. En cause : son souhait de rejoindre Watford, concurrent desdans la course au maintien. «, expliquait le coach gallois à Sky Sports Pourtant, le 14 avril 2007, Collins John n’a pas besoin de Google Traduction pour comprendre que Coleman s’est fait virer suite à une série de sept matchs sans succès en championnat. Ni même pour rejoindre en prêt Leicester quelques mois plus tard, avant de connaître une descente aux enfers. Celle-ci l'a conduit en Belgique, en Pologne, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, et même en Iran, avant de raccrocher les crampons il y a quelques mois après trois ans au SC Buitenboys, un club amateur situé à une trentaine de kilomètres d’Amsterdam. Entre temps, lede Fulham a réitéré l’expérience à l’été 2012 en recrutant le Français Moussa Dembélé, quelques semaines avant le départ à Tottenham de… Moussa Dembélé. Avec un peu plus de succès.