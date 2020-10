Colin Dagba : « Dani Alves me donnait beaucoup de conseils sur le terrain »

En marge de la sortie du nouveau numéro de SO FOOT CLUB et pressenti pour débuter ce vendredi face à Nîmes en Ligue 1, Colin Dagba revient sur son enfance, son parcours au Paris Saint-Germain ainsi que sur son actualité récente. Ici, le latéral droit du PSG parle de ses inspirations, de tactique, mais aussi du Final 8 de Lisbonne et de son futur. À table.

« On a des regrets, car on a des occasions de marquer sur cette finale. Mais le Bayern méritait aussi d’être là, tout autant que nous. Ils ont mérité leur victoire. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Je dirais Dani Alves et Gianluigi Buffon. Tu sens qu’ils ont de l’expérience, ils sont à l’aise dans le vestiaire. Ils prennent de la place d’une certaine manière. Ce sont des mecs qui ont marqué l’histoire du foot, qui ont gagné. Les voir dans ton vestiaire, c’est incroyable.Dani Alves me donnait beaucoup de conseils sur le terrain, sur mon placement offensif et surtout défensif. Par rapport à mon adversaire direct. Il insistait sur le fait que je devais savoir où mes coéquipiers se situaient permanence. Il y avait juste à le regarder faire à l’entraînement.Défensivement, tout ce qui est placements. Des fois, il aimait bien resserrer à l’intérieur quand notre milieu excentré était collé à la ligne de touche. Il analysait toujours la situation pour ensuite se placer au mieux. Quand on regarde nos matchs aujourd’hui, on joue la plupart du temps dans le camp adverse. Donc c’était avant tout des mouvements offensifs que j’observais, des combinaisons en une ou deux touches, même lorsqu'il jouait au milieu de terrain. Après, pour tout ce qui est qualité de centre par exemple, c’est à moi de travailler.Cela dépend du système dans lequel on évolue et évidemment de celui de l’adversaire. Il y a des moments où le couloir est bloqué, ce qui fait que j’évolue plus bas et que c’est au milieu excentré de faire la différence. Contre Metzpar exemple, il y avait beaucoup d’espaces sur les côtés. Quand j’arrive au niveau de la dernière ligne, il faut que je fasse un appel tranchant. Même si je ne suis pas servi, c’est cet appel qui libère des espaces. Offensivement, quand il y a des blocs regroupés comme on a pu le voir contre Metz, il faut centrer un maximum. Alors que, quand il y a des équipes qui jouent à 4 derrière et que leurs ailiers ou milieux excentrés bloquent les couloirs avec les latéraux, on se retrouve face à une défense à 6 quasiment. C’est donc forcément plus difficile de passer, d’où parfois le fait que l’on préfère combiner au milieu de terrain.Franchement, je n’ai pas trop calculé tout ça. Je me concentre sur ce que je produis à l’entraînement et en match lorsqu'on fait appel à moi. Mais l’objectif est évidemment de toujours jouer le plus possible.Il faut qu’il apprenne le français d’abord, là c’est encore compliqué.Non, pas encore pour être honnête.Le, c’était vraiment incroyable. Je pense néanmoins que le point de départ de tout cela reste Dortmund, où on a senti un groupe qui a voulu aller chercher cette qualification. Derrière, tu as ce match et ce final face à l’Atalanta qui a encore un peu plus renforcé les liens... Je pense qu’on n’était pas loin de le faire, ça s’est joué sur certains détails. On aurait mérité autant qu’eux de soulever cette coupe.Eh bien, pour tout te dire je suis arrivé en retard, car j’étais avec Garissonequi était en béquilles ! Mais quand je suis arrivé, de voir tout ce monde... Ça aurait été encore mieux que les supporters soient avec nous à l’intérieur, mais même sans y être, c’était fou.Non, franchement, je n’ai jamais ressenti cela. On n’en parlait pas avant les matchs, on était focus sur le match et c’est tout.On a des regrets, car on a des occasions de marquer sur cette finale. Mais le Bayern méritait aussi d’être là, tout autant que nous. Ils ont mérité leur victoire. On sait qu’on n’était pas loin d’eux et qu’on a créé quelque chose cette année-là. Les gens nous voient un peu différemment avec ce parcours jusqu’à cette finale. Il y aura plus de respect de la part des autre clubs européens. On va nous voir encore un peu plus grand, je pense.L’ambiance de groupe. On était tous à l’hôtel, on jouait au ping-pong, à la play... Moi, je jouais au ping-pong pendant que d’autres jouaient au billard. Au ping-pong, j’étais moyen, car je n’avais pas assez de temps pour me chauffer. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était jeux de cartes, comme le. Je jouais avec les Titis comme Loïc Mbe Soh, Arnaud Kalimuendo, Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil... J’étais le meilleur au. Les autres joueurs, ils jouent au poker. Ce n’est pas trop mon truc.Depuis que je suis arrivé, j’ai toujours senti de la confiance de la part du club, du président, de Leo ou du coach. M’imposer à Paris, c’est un rêve pour moi. Quand je vois Presnel Kimpembe avec le brassard, ça me booste aussi.