Coiffé par Wolverhampton, Chelsea loupe l'occasion

Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício - Boly, Coady, Saïss - N. Semedo, Dendoncker (Otasowie, 46e), Neves, Marçal - Podence (Vítor Ferreira, 90e), Fábio Silva (Traoré, 61e), Pedro Neto. Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, Zouma, T. Silva, Chilwell - Havertz (Kovačić, 71e), Kanté, Mount - Werner, Giroud (Abraham, 71e), Pulisic. Entraîneur : Franck Lampard.

Deux de chute pour Chelsea. Déjà battus samedi à Everton , lesont de nouveau trébuché à Wolverhampton. Battus sur le fil (2-1) en ouverture de la 15journée, les Londoniens ont manqué l'occasion de rejoindre provisoirement Tottenham et Liverpool en tête du championnat, et de mettre la pression sur desetopposés demain à Anfield.Titulaire pour la troisième fois de suite en championnat, Olivier Giroud aurait pu ouvrir le score sur corner, mais sa tête a fui la lucarne (20). Muets et battus lors de leurs deux dernières sorties, les hommes de Nuno Espírito Santo ont répondu par Pedro Neto, dont la demi-volée du gauche a contraint Mendy à la parade (22). L'un des deux tirs cadrés (tous deux au crédit des) d'un premier acte où Chelsea a squatté le cuir et multiplié les centres sans danger. Jusqu'à ce corner de Chilwell smashé sur la barre par Zouma (45), son meilleur buteur en championnat (4 pions).Déjà privé de Raul Jiménez, Jonny et João Moutinho, Wolverhampton a perdu Dendoncker à la pause. Un coup dur qui en a précédé un autre : une volée surpuissante de Giroud stoppée derrière sa ligne par Rui Patrício. Pas abattus, lesont cru égaliser par Fábio Silva, signalé hors-jeu (55), et ont recollé sur un tir dévié de Daniel Podence. Pedro Neto a même obtenu un péno, logiquement annulé une fois les images visionnées. Furax, le Portugais a finalement pris sa revanche au bout du temps additionnel, en concluant un contre d'un tir croisé du gauche imparable. Un but qui permet à Wolverhampton de regagner provisoirement la première partie de tableau et de revenir à deux points des, coincés à la cinquième place.Qu'on leur rende Hakim Ziyech, et vite.