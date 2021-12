Cluster confirmé au FC Barcelone

[COMUNICAT MÈDIC]Els jugadors O. Dembélé, Umtiti i Gavi han donat positiu per Covid-19 a les proves PCR realitzades a la plantilla. Els jugadors es troben bé de salut i estan aïllats al seu domicili. El Club ha informat a les autoritats competents pic.twitter.com/rG5u94xY68 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 29, 2021

Soirée du nouvel an déconseillée pour lesLe Barça a annoncé trois nouveaux cas de Covid au sein de son effectif ce mercredi. Il s’agit de Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Gavi, testés positifs alors que quatre autres joueurs sont déjà à l’isolement (Dani Alves, Clément Lenglet, Jordi Alba et Alejandro Balde). Les Catalans redoutaient l’apparition d’un cluster au sein du club après que Dembélé ait indiqué qu’il ne se sentait pas bien ce mardi. Avec sept joueurs infectés, c’est désormais le cas et d’autres contaminations pourraient arriver.Cette vague de Covid se déclare alors que l’infirmerie est déjà bien remplie : Ansu Fati, Memphis Depay, Sergi Roberto et Martin Braithwaite sont blessés. Sachant que Busquets est quant à lui suspendu, cela s’annonce être un casse-tête pour Xavi avant d'affronter Majorque ce dimanche. Mais la rencontre pourrait être reportée puisque le club de Palma a aussi détecté plusieurs cas au sein de son staff et de l’effectif.