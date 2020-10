Clubs français en coupes d'Europe : reviens, Aulas !

Deux victoires (PSG et Nice), un nul (Lille) et deux défaites piteuses (OM et Rennes). C’est mieux que la première soirée européenne. Mais la grisaille domine au point de regretter l’absence en Coupe d'Europe de Lyon et de l’impayable JMA...

3

Mention passable pour Nice et Lille

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La veille du match contre Manchester City, André Villas-Boas avait balayé l’option victorieuse de Rudi Garcia (3-5-2 / 5-3-2) grâce à laquelle son OL avait battu les3-1 en quarts de C1. Et c’est dans un 5-3-2 qu’AVB a aligné ses hommes contre les Mancuniens ! Un système qui a volé en éclats à la 18minute sur un but offert par Rongier à De Bruyne et Ferran Torres, à la conclusion... Vouloir imiter Lyon, même sans l’assumer au départ, pourquoi pas. Mais alors il faut que cette imitation soit totale au niveau de l’engagement. Parce que si l’OL possède bien deux as comme Depay et Aouar, c’est encore et toujours son état d’esprit couillu qui pousse Lyon à dépasser ses limites, à surperformer.Cette culture de la niaque insufflée par Jean-Michel Aulas continue de préserver son club de toute médiocrité rédhibitoire. La saison passée, plus que les systèmes tactiques ou les bonnes individualités, c’est d’abord ce mental dequi a permis aux Gones de terrasser Leipzig (2-0 là-bas), la Juve et Man City. Sans répondant physique et sans idées, Marseille a donc plié (0-3) face à un City évidemment supérieur , mais avec la même apathie observée à l’Olympiakos. Même léthargie coupable pour Paris – chez les Turcs de Başakşehir – qui a suffisamment subi pour qu'on puisse craindre à un moment une très mauvaise surprise. Surtout à la sortie de Neymar sur blessure à la 26minute. On passera sur l’insistance de Tuchel à maintenir « Marqui » au milieu pour faire reculer Danilo en défense et sur l’absence de cohésion collective d’une équipe éparpillée qui ne compte plus que sur les trois de devant Neymar-Mbappé-Di María pour faire la diff'. Paris l’a emporté aux extrémités : 2-0, grâce à son gardien (Navas) et à son avant-centre, auteur d’un doublé (Kean, vraiment pas mal). Gagner grâce à son gardien et à ses désormais cinq Fantastiques, ça passe en L1 et contre Başakşehir, mais ça ne passera pas contre un MU métamorphosé en C1 (5-0 contre Leipzig)... Avec Terrier et Grenier, Rennes s’est inoculé une dose insuffisante d’ADN lyonnais pour espérer sublimer un onze privé de Nzonzi et de Camavinga à Séville. Il semblait impossible d’enrayer la machine sévillane (1-0, mais 23 tirs à 2). Les Bretons se sont battus, préservant le 0-0 grâce à un super Gomis dans les buts, mais en étant incapables de profiter des temps faibles de l’adversaire. Manger du rat, c’est aussi une des qualités de Lyon, capable de planter dans les heures creuses avec Tousart (Juve, 1-0) et Cornet (Man City, 3-1)...L’indice detrès bas s’est donc traduit sur le terrain par un vide général en première mi-temps pour Rennes et Paris (0-0), ainsi que pour Marseille (0-1). Mais le pire, c’est l’abattement des trois coachs respectifs dont les propos d’après-match ont oscillé entre fatalisme et accablement. Thomas Tuchel :Premiers en Ligue 1 ça en jette, non ? Julien Stéphan :Stéphane parle de « la » grosse opportunité, et non pas « des » opportunités. On l’a connu plus ambitieux... Enfin, le pompon pour André Villas-Boas :Un discours churchillien qui va sûrement galvaniser ses troupes... Passons à la Ligue Europa. Un certain recueillement s’impose encore aujourd’hui pour évoquer l’OGC Nice, club d’une ville meurtrie par un drame atroce.Le foot a continué de vivre malgré tout, et les Aiglons ont joué contre l’Hapoël Beer-Sheva. Pas mal, d’ailleurs (1-0), dans un 3-4-3 intéressant qu’on aurait aimé enrichi d’un Lees-Melou maintenant que Patrick Vieira dispose de tout son effectif. Un bon point pour le gardien Benítez, pour Atal (qui revient bien) et Gouiri, associés sur le but unique inscrit par ce dernier, ainsi qu’à Khéphren Thuram et ses orientations vers l’avant très futées. Et le LOSC ? Plutôt que dans ce Lille-Celtic, on soupçonne Christophe Galtier de s’être surtout projeté vers le Lille-Lyon de dimanche soir. Car se passer de Fonte, Araujo, Yılmaz et Renato Sanches au coup d’envoi allait au-delà de la simple volonté de faire tourner l’effectif. Dommage ! Au complet, les Dogues auraient fait mieux qu’un 2-2 débuté par un 0-2 à la pause. José Fonte n’aurait jamais laissé reculer sa ligne défensive, notamment sur le premier but d’Elyounoussi. Et les entrées de Renato Sanches, Araujo et Yılmaz ont directement abouti aux deux buts égalisateurs de Celik et Ikoné. CQFD. Un 2-2 final qui aurait pu être un 3-2 si Jonathan David n’avait pas foiré son péno en première période ! Dimanche soir, l’OL débarque dans le Nord, et Jean-Michel Aulas n’a toujours pas balancé de tweets vachards sur le LOSC, sur l’arbitre Mikaël Lesage et sur « mon ami Nasser » . Reviens, Jean-Michel !