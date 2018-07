Club Tijuana organise le « Neymar Challenge »

1

Comment mêler rancœur et compétition sportive.Éliminé en quarts de finale du Mondial contre la Belgique Neymar a marqué de son empreinte le tournoi, non pas de ses talents de footballeur, reconnus de tous, mais plutôt par ses nombreuses roulades, devenues désormais tristement célèbres. En réalisant des tartuferies aussi diverses que variées, le Brésilien a beaucoup amusé durant le Mondial, engendrant une pub , mais aussi des milliers de moqueries et de mèmes sur les réseaux sociaux. Avant le huitième de finale qui opposaitau Brésil Surfant sur la vague Ney', le Club Tijuana a décidé de (re)donner vie aux culbutes du numéro 10 de la, à travers une compétition quelque peu originale : le « Neymar Challenge » . Lors d'une course organisée à la mi-temps d'un match amical contre le club costaricien d'Herediano, plusieurs participants ont l'obligation de plonger et de se trémousser aussi longtemps que possible sur le pré. Une initiative qui donne lieu à des scènes cocasses.La