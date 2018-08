Clinton en chie

La belle prestation collective de l’OM et le score sans appel face à Toulouse (4-0) ont mis en exergue un problème récurrent de la formation marseillaise : Clinton Njie a toujours du mal à jouer dans le même sens que ses coéquipiers.

S'inspirer d'Ocampos

Par Pierre Maturana

Les clubs anglais sont peut-être fous quand sonnent les dernières heures du mercato, mais ils ne sont pas complètement inconscients non plus. Dans un monde idéal, quitte à surpayer des joueurs, Fulham aurait mis 20 ou 30 plaques sur Clinton Njie et non sur Zambo Anguissa. Au lieu de se créer un problème sportif avec le départ de son milieu camerounais, l’OM en aurait alors résolu un avec le départ de son attaquant camerounais. Mais voilà, les Anglais avaient déjà payé pour voir Clinton Njie à l’œuvre. Et cher. Puisque lesde Tottenham avaient aligné 17 millions d’euros en 2015. Huit titularisations et six entrées en jeu plus tard, l’expérience tournait court.Depuis 2016, le joueur tente tant bien que mal de retrouver les qualités qui avaient fait de lui un joueur prometteur, intéressant voire surprenant lors de son éclosion en France sous le maillot de Lyon. Sauf que depuis son retour en France, Clinton Njie n’étonne plus personne. Pire, la plupart du temps, il agace. Son match contre Toulouse en lever de rideau la Ligue 1 2018-2019 en est la parfaite illustration. Le numéro 14 olympien a livré un énième festival de mauvaises décisions, de choix perso et de déchet technique. Allez hop, remplacé à la 55minute par Bouna Sarr. Évidemment, ce n’est que le début de saison et Clinton Njie reste un footballeur professionnel capable de se remettre à l’endroit, de revenir, de bosser, de connaître de meilleures périodes, de rendre des services à son équipe. Dans le cas contraire, il sera condamné à n’être utile que par à-coups, et régulier dans la maladresse. Parce qu’aujourd’hui, au regard de sa soixantaine d’apparitions avec Marseille, le constat est le suivant : le remplaçant du joueur le plus efficace de l’OM et chouchou du public marseillais - Florian Thauvin, ouais - est l'élément le plus frustrant de Ligue 1 et tête de turc du Vélodrome.Personne n’a le prétention ni le cynisme de demander à Clinton Njie de se hisser au niveau d’un Florian Thauvin ou d’un Dimitri Payet. Tout comme personne n’est assez dénué de second degré pour croire que Clinton Njie pensait vraiment être supérieur à Kylian Mbappé dans certains domaines du jeu . En revanche, il y a un super exemple à copier pour Clinton Njie. Tout près de lui. De l’autre côté du terrain. Dans l’autre couloir. Un modèle qui se nomme Lucas Ocampos. L’Argentin aussi peut se montrer limité techniquement et faire des erreurs. Toutefois, sa combativité, son implication, ses replis, son volume et sa volonté d’aller toujours de l’avant comme de ne rien lâcher en font un joueur indiscutable dans la rotation de l’OM. Sur le papier, ce que montre Ocampos ne semble pas inaccessible à un joueur comme Clinton Njie. Sauf que Lucas Ocampos donne l’impression de se battre pour l’équipe. Là où Clinton Njie dégage le désagréable sentiment de se battre pour lui. Et parfois contre tout le monde. C’est une grande différence. Et c’est, malheureusement pour l’OM, bien souvent la seule différence que Clinton fait actuellement sur les terrains.